Автор фильма «Ополченочка» Роман Разум: Кинокартину переведут на шесть языков и покажут в 80 странах мира

Роман Разум Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Премьера первого снятого в Донбассе художественного фильма о войне «Ополченочка» прошла в Донецке и Луганске еще в позапрошлом году. Тогда его автор рассказал нам о планах вывести кинокартину в российский прокат. С того времени прошло два года, но в кинотеатрах России фильм ни разу не показали. Как обстоят дела с продвижением фильма, какая судьба его ждет в будущем и почему многие боятся связывать себя с темой Донбасса? На эти вопросы в интервью «Комсомолке» ответил создатель фильма, лидер военного ансамбля «Новороссия» Роман Разум.

«Преграды открывали нам другие двери»

- Путь «Ополченочки» выдался нелегким. Через что пришлось пройти?

- Не через что пришлось пройти, а через что приходится идти… Мы продолжаем путь преодоления преград. Сначала был этап сложнейших съемок, которые никто не смог осуществить ранее. Снимать фильм о войне и на войне, когда неподалёку от съемочной площадки идут боевые действия – сложно. После съемок был тяжелый процесс монтажа и озвучки. Но самый напряженный этап – это попытка вывода фильма в прокат. Нам до сих пор это не удалось.

Мы получили массу отказов в показе. С помощью фильма мы научились определять, кто по-настоящему поддерживает Донбасс, а кто против нас. Фильм «Ополченочка» стал, в некотором смысле, как лакмусовая бумажка. Многие боятся этого фильма, так как понимают, что связываясь с нашей тематикой, они попадут под санкции, закроют себе выезд в Европу. Нам приходится идти через очень сложный путь, потому что кинематограф Донбасса, который мы создали в Луганске, отражает правду о происходящем.

- Согласитесь с тем, что преграды, которые были у вас на пути в итоге сыграли обратную роль, и теперь, благодаря усилиям в их преодолении, фильм увидит еще больше людей, чем предполагалась?

- Преграды, которые нам ставили, открывали нам другие двери. На нашу защиту становились многие люди и организации. В итоге мы приходили к новым показам. Все что ни делается, все к лучшему. Получив где-то отказ мы получали ряд других предложений.

Роман Разум решил создать фильм после того, как написал песню под названием «Ополченочка». Фото: личный архив Романа Разума

Фильм покажут в 80 странах

- Где уже была показана картина? И какие договоренности имеются?

- Мы смогли сделать знаковые показы в Москве. Огромная благодарность журналисту, политологу, декану Высшей школы телевидения Московского государственного университета Виталию Третьякову. Он очень проникся фильмом, несколько раз его посмотрел и стал всячески нам помогать. Он помог нам встретиться с Кареном Шахназаровым, который предложил нам зал «Мосфильма» для премьеры. Эта премьера была очень значимая для нас. Туда пришли деятели киноиндустрии и журналисты федеральных телеканалов. Нам очень помог политолог и эксперт Евгений Куликов, который ведет передачу с Владимиром Соловьевым «Поле Куликова». Он тоже помог нам и поддержал фильм информационно.

После «Мосфильма» мы удачно провели показ в «Общероссийском народном фронте». Он был организован благодаря поддержи «Россотрудничества» в лице Евгения Примакова. После этого показа «Россотрудничество» приняло решение о подписании с нами договора о показе фильма в 80 странах мира с переводом на шесть языков. 20 мая мы торжественно подписали договор под камерами федеральных каналов. Я считаю, что это важнейшее культурное событие. Мы приобрели инструмент мягкой силы, с помощью которого мы доказываем всему миру то, что мы не зря встали на защиту своей земли, что мы воюем за свои идеалы, за свою правду, за нашу историю и за память о наших героических предках.

Очень важно, что мы периодически показываем фильм военнослужащим. В том числе и на территории России. Успешно прошли показы в Росгвардии, в 4-ой гвардейской Кантемировской танковой дивизии, в 810-ой отдельной бригаде морской пехоты в Севастополе.

Роман Разум с бойцами "Спарты" на премьере фильма в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Из нас только рисуют врагов»

- Как вы считаете, способен ли фильм донести правду хоть какой-то части жителей Украины?

- Тут стоит понимать, насколько этот житель Украины открыт для этой правды. Если он полностью заблокирован, то там не поможет никакой фильм. Только многолетняя упорная социальная и политическая реформа способна изменить что-то в головах таких людей. А тем людям, которые по-прежнему верят и знают, что Россия наш брат и друг, что мы должны быть вместе с Россией, этот фильм сможет кое-какие моменты раскрыть, дать понять сущность, логику и идеологию нашей борьбы.

Мы очень надеемся, что на той стороне с большим интересом посмотрят этот фильм. К тому же, много шума было связано со Светланой Дрюк, которая случайным образом перешла на ту сторону. Очень много интриг вокруг фильма, сложностей, за всем этим следят с украинской стороны. Поэтому фильм они будут смотреть. Будут сильно удивлены некоторым моментам, например, когда увидят там Народного артиста Украины, который на украинском языке говорит в театре. В фильме мы показываем то, что мы до сих пор охраняем украинскую культуру. Мы не закрыли украинский театр, мы не затоптали украинский язык, как на Украине русский, мы не уничтожаем, не отвергаем и не выбрасываем из нашей истории культурные ценности, а пытаемся их сохранить.

Фильм не разжигает братоубийственную войну, а делает все возможное, чтобы украинский зритель посмотрел и понял, что из нас только рисуют врагов. Наш фильм – это не пропаганда войны. Это фильм, который рассказывает об ужасах войны, о том, как это ужасно. Особенно мы акцентируем на то, как националистические батальоны совершали варварские, предательские преступления на нашей земле.

- Когда фильм выйдет в онлайн?

- Мы очень хотим, чтобы фильм вышел в российский прокат. Все что мы делаем – все ради этого. Путем маленьких показов мы идем вперед и нас узнают все больше людей. Впереди у нас показ в Государственной думе Российской Федерации. Пройдут показы в Чеченской Республике. Нас поддержало Министерство культуры, мы писали обращение на Рамзана Кадырова и получили одобрение. Мы покажем фильм в Санкт-Петербурге. Возможно нам все-таки дадут возможность провести всероссийский прокат. Есть очень много сложностей, нужно очень много денег на рекламу, чтобы это сделать. Но под вопросом стоит закрытие нашей киностудии, а мы бы хотели продолжать свою деятельность в кинематографе и делать важное дело. Многие прокатчики кинотеатров боятся с нами сотрудничать, потому что большинство инвесторов из Запада и они против того, чтобы мы пропагандировали тему Донбасса.

Когда фильм выйдет в онлайн и появится в открытом доступе в интернете - мы сказать не можем. Фильм точно выйдет в интернете, его увидят все, но это будет не раньше, чем в сентябре-октябре этого года.

Фильм снимали на войне и о войне. Фото: личный архив Романа Разума

Идея родилась после написания песни

Роман Разум решил создать фильм после того, как написал песню под названием «Ополченочка». У автора появилось много друзей девушек-военных. Тогда его до глубины души тронула история женского танкового экипажа.

- Сотни раз нарушались Минские соглашение. А народ Донбасса по-прежнему находится под обстрелами и бомбежками. Мировое сообщество не слышат нас в хронике новостей, в песнях и стихах, а значит, мы должны сделать большой культурный прорыв с помощью самого сильного инструмента – кинематографа, - посчитал Роман и принялся за работу.

Лидер военного ансамбля «Новороссия» написал набросок основных сцен, а его друг Борис Табачник плотно занялся сценарием. На первом этапе было решено объездить военные части и полигоны и взять интервью у девушек-военных.

Найти спонсоров оказалось не так уж и легко. Поэтому на каждом этапе они менялись и проекту помогали разные люди. Основную часть затрат взяла на себя «Казачья медиа-группа». Они помогли закупить нужное оборудование и смогли оплатить все расходы по производству фильма.

Сами съёмки проходили летом 2018 года с участием местных и российских артистов, а также простых жителей Донбасса. Первая сцена была отснята 9 мая на Параде Победы в Луганске. В основном съемки проходили в Луганске, Стаханове и Алчевске. Часть сцен были отсняты в посёлках и на полигонах у бригад Народной милиции.

За основу сценария фильма легла история женского танкового экипажа, который принимал участие в боевых действиях и по-прежнему несет свой боевой пост. Три женщины – мирные жительницы Донбасса попадают в переплёт военных событий. Разными путями они приходят в ряды Народного ополчения и становятся экипажем танка - боевой единицы Народной милиции Луганской Народной Республики.

Анна Лобанова – учительница истории, школу которой в Луганске разбомбили, а любимую дочь проукраински настроенный муж обманом увез в Харьков. Катя Белова – режиссёр из Санкт-Петербурга, приехавшая на восток Украины в поисках погибшего брата-добровольца и нашедшая здесь свою любовь – казачьего атамана Егора. Накануне свадьбы он погибает от взрыва машины и она, пережив шок, решает вступить в ополчение. Света – простая аполитичная стритрейсерша (уличная гонщица). Украинские солдаты из националистического карательного батальона у неё на глазах убивают жениха за найденную георгиевскую ленточку, а она сама попадает в подвал пыток и просто чудом сбегает прямо из расстрельной ямы.

Эпизод

Просмотр фильма переносит сознание на несколько лет назад - в самый разгар войны. Некоторые моменты стороннему зрителю могут показаться приукрашенными для эмоционального усиления картины. Но не в этом случае. Один из ярких эпизодов фильма – события в Новосветловке во время оккупации поселка украинскими карателями. Националисты согнали мирных жителей в храм и издевались над ними, как только могли. В этом поселке уже после освобождения были и наши корреспонденты. Мирные жители рассказывали им о том, что националисты не щадили никого - ни детей, ни стариков. За георгиевскую ленточку могли убить без разговоров, а за фотографию деда-фронтовика, которая занимает почетное место в доме, долго издеваться. Все это подтверждают документальные кадры, которыми пестрит интернет. В конце кинокартины некоторые из них выводят на экран.

Кадр из фильма

Скандал

Есть ли у главной героини реальный прообраз? На Украине запустили компанию по противостоянию кинокартине.

В начале марта позапрошлого года на украинских телеканалах стали крутить бесконечные сюжеты о Светлане Дрюк с позывным «Ветерок» – танкистке, которая якобы сбежала на Украину из Донецкой Народной Республики. Женщина рассказывала журналистам, что перешла на сторону Киева из-за любви к украинскому военнослужащему – типичная легенда для подобных случаев.

На следующий день в Управлении Народной Милиции Республики заявили, что украинская сторона попросту похитила Светлану Дрюк. Она была уволена из рядов Народной Милиции по собственному желанию, в связи с ухудшением здоровья, после чего выехала со своими детьми на территорию Республики Молдова проведать родственников. Там украинскими спецслужбами была проведена специальная операция по задержанию и вывозу Дрюк на территорию Украины.

На Украине стали заявлять, что главная героиня художественного фильма «Ополченочка» - это прообраз Светланы Дрюк. Однако автор кинокартины пояснил нам, что женский танковый экипаж повлиял на толчок создания сценария фильма, но в него не вошла история Дрюк.

- Главная героиня «Ополченочки» это собирательный образ. В процессе написания сценария мы общались со многими девушками-военными, но мы не брали в этот образ жизненные истории Светланы. Мы давали концерт в их полку, мы общались с ней, фотографировались, брали у нее интервью. Сценаристы за это никак не зацепились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Шендель – художник, которого не покидало вдохновение до конца жизни

22 июня талантливому донецкому мастеру могло бы исполниться 85 лет (подробнее)