Владимир Шендель – художник, которого не покидало вдохновение до конца жизни

Владимир Шендель Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Известный донецкий художник Владимир Шендель родился 22 июня в 1936 года. Увлекаться живописью он начал еще в детстве. Мастер кисти работал в техниках офорта, акварели, линогравюры и живописи. Большую часть творчества посвятил родному Донбассу. Был удостоен звания народного художника Украины. Шенделя не стало 13 сентября 2019 года. «Комсомолка» вспоминает путь мастера.

Мы познакомились с Владимиром Степановичем уже во время войны в Донбассе. Художник рассказал о своей жизни и о том, с какими трудностями ему приходилось сталкиваться.

Шендель пробовал рисовать еще в школе. Делал карикатуры на учителей. Тогда за такие шалости будущего художника наказывал отец. Однако постепенно становилось ясно – растет будущий художник.

Многие из картин Шенделя – воспоминания из жизни Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многие из картин Шенделя – воспоминания из жизни. На одной из них он стоит на крыше дома и смотрит в небо, по которому летят немецкие бомбардировщики. Это было на самом деле.

- После войны я служил в Кёнигсберг (сейчас Калининград). Так там в то время еще окопы, снаряды и скелеты находили со времен войны. Поэтому военная тематика мне очень близка, - признавался нам мастер за два года до смерти. - Помню о войне всё: пожары, танки. Помню, как во время наступления немцев мы прятались в кукурузе. Был обстрел. Мать попросила: «Выползи и посмотри, не горит ли наша хата». Я смотрю: толпа немцев движется. Один немец увидел меня и стал стрелять из автомата в мою сторону. А у меня ноги так и подкосило, ощущение было, словно под коленки кто ударил, и я упал. Пули просвистели мимо. Я с этого момента начал верить в судьбу.

На одной из своих картин Владимир Степанович я изобразил подвиг отца

Отец Шенделя ушел на фронт. В блокадном Ленинграде он получил тяжелое ранение. Осколки попали в челюсть и глотку. После операции он продолжил воевать и дошел до Берлина. На одной из своих картин Владимир Степанович я изобразил подвиг отца.

- Он выест с поля боя 25 человек с оружием. В те времена это считалось действительно героическим поступком. Мой отец вернулся с войны. У него два ордена Красной Звезды, есть и другие награды, - рассказывал тогда Шендель.

Среди работ художника есть целая серия картин, посвященных роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Когда-то ему дали эту книгу всего на одну ночь. До самого утра он читал произведение, а спустя время посмотрел экранизацию. Шендель был удивлен. В фильме герои выглядели не так, как он представлял во время чтения. Тогда и принял решение написать несколько картин к произведению.

Иллюстрации Шенделя к «Мастеру и Маргарите» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Для того чтобы передать как можно реалистичнее ту эпоху, начал изучать, как одевались все персонажи романа. Потом отправился в Москву, чтобы места, где разворачивались события в книге, тоже выглядели правдоподобно. Патриаршие пруды, там, где был трамвай, «нехорошая» квартира – он побывал везде. Запоминал и зарисовывал.

Потом Шендель начал делать эскизы будущих картин. В интервью «Комсомолке» художник рассказывал, что им было сделано три наметка рисунков, которые загадочно пропали в мастерской. Пришлось все делать сначала.

Но иллюстрации так и не появились ни в одном из изданий книги Михаила Афанасьевича. Шендель вел переговоры с приемным сыном Булгакова. Вот как об этом вспоминал сам художник:

«Он тогда потребовал деньги за текст «Мастера и Маргариты». Сказал: «Если хотите издать роман со своими иллюстрациями – издавайте, только заплатите за авторские права на текст». У меня денег не было, так это дело и застряло. В итоге я просто сделал брошюру с этими работами. Вышло сто экземпляров. Все журнальчики раздал знакомым и друзьям, только один оставил себе на память».

Гравюра «Сошедший солдат» посвящена событиям на Саур-Могиле

Незадолго до смерти Владимир Степанович признавался нам, что работает над картинами значительно реже. Художника тревожили проблемы со здоровьем. Особенно жаловался на больное сердце. Несмотря на плохое самочувствие, продолжал творить. Решился создать серию гравюр о нынешней войне в Донбассе.

На первой гравюре, олицетворяющей страдания мирного населения, изображена семья, пытающаяся спастись от летящих на них снарядов.

Вторая – посвящена событиям на Саур-Могиле. Рабочее название этой гравюры – «Сошедший солдат». Три долгих месяца художник искал сюжет, думал – как подать эту гравюру и что она должна отображать? Потом целый год мастер трудился над тем, чтобы его работу увидели люди.

Гравюра «Сошедший солдат» посвящена событиям на Саур-Могиле Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На гравюре «Сошедший солдат» Владимир Степанович попытался объединить две войны. Изрешеченные осколками красноармейцы, замершие в мемориалах, покидают свои места, чтобы прийти на помощь шахтерам, защищающим родную землю с оружием в руках.

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