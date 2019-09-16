Донецкий художник Владимир Шендель: «Многие из моих картин – воспоминания из жизни»

На 84-м году жизни скончался известный донецкий художник Владимир Шендель. Об этом сообщила директор художественно-выставочного центра «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко.

– Эта печальная весть настигла меня далеко от дома. Умер прекрасный художник, гордость земли донецкой, летописец нашей истории – народный художник Украины Владимир Степанович Шендель, – написала Калиниченко на своей странице в социальной сети. – Таких больше нет. Мудрый, грамотный, не терпящий фальши профессионал! Как с ним было легко и интересно. Сколько выставок мы вместе сделали, а сколько планировали.

На 84-м году жизни скончался известный донецкий художник Владимир ШендельФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Владимир Шендель родился 22 июня 1936 года. Увлекаться живописью начал еще в детстве. Мастер кисти работал в техниках офорта, акварели, линогравюры и живописи. Большую часть творчества посвятил родному Донбассу. Был удостоен звания народного художника Украины.

Мы познакомились с Владимиром Степановичем уже во время войны в Донбассе. Художник рассказал «Комсомолке» о своем жизненном пути и о том, с какими трудностями ему приходилось сталкиваться. Далее – рассказывает сам Шендель.

Владимир Шендель родился 22 июня 1936 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Писал картины по воспоминаниям из жизни

«Я пробовал рисовать еще в школе. Делал карикатуры на учителей. Дома потом ремня от отца получал. А вот сейчас целые экспозиции красуются перед глазами дончан. И меня уже никто не ругает – только благодарят.

Помню о войне всё: пожары, танки. Помню, как во время наступления немцев мы прятались в кукурузе. Был обстрел. Мать попросила: «Выползи и посмотри, не горит ли наша хата». Я смотрю: толпа немцев движется. Один немец увидел меня и стал стрелять из автомата в мою сторону. А у меня ноги так и подкосило, ощущение было, словно под коленки кто ударил, и я упал. Пули просвистели мимо. Я с этого момента начал верить в судьбу.

Многие из картин – воспоминания из жизниФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Отец ушел на фронт. В блокадном Ленинграде он получил тяжелое ранение. Осколки попали в челюсть и глотку. Ему повезло, что его взяли на самолет, который летел в Челябинск. Там отцу сделали операцию. Выздоровев, он пошел дальше на Берлин. На одной из моих картин я изобразил его подвиг: отец выносит с поля боя 25 человек с оружием. В те времена это считалось действительно героическим поступком. Мой отец вернулся с войны. У него два ордена Красной Звезды, есть и другие награды.

Многие из моих картин – воспоминания из жизни. На одной я стою на крыше дома и смотрю в небо, а там летят немецкие бомбардировщики. Это было на самом деле. После войны я служил в Кёнигсберге. Сейчас это Калининград. Так там в то время еще окопы, снаряды и скелеты находили со времен войны. Поэтому военная тематика мне очень близка.

Наброски к роману «Мастер и Маргарита» - загадочно исчезли

Среди моих работ есть и посвященные роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Мне эту книгу дали на одну ночь. Я до самого утра ее читал. За окном, помню, ветер гудит, вьюга завывает. А тут – такой сюжет, персонажи. Было не по себе. Очень меня эта книга впечатлила. Позже посмотрел экранизацию – поляки сняли, был разочарован. В фильме у героев была не та одежда, всё было не то и не так, как я себе это представлял во время чтения. Тогда и решил написать несколько картин к этому произведению.

Для того чтобы передать как можно реалистичнее ту эпоху, начал изучать, как одевались все персонажи романа. Потом отправился в Москву, чтобы места, где разворачивались события в книге, тоже выглядели правдоподобно. Патриаршие пруды, там, где был трамвай, «нехорошая» квартира – я побывал везде. Запоминал и зарисовывал.

Наброски к роману «Мастер и Маргарита» - загадочно исчезлиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Потом начал делать эскизы будущих картин. Наверное, в тот момент сам Булгаков начал мне мешать. Я к этому времени три наметка рисунков сделал. И отложил в сторону. После начал искать их в мастерской. Пропали бесследно – не нашел по сей день. Пришлось все начинать сначала.

Но иллюстрации так и не появились ни в одном из изданий книги Михаила Афанасьевича. Мы вели переговоры с приемным сыном Булгакова. Он тогда потребовал деньги за текст «Мастера и Маргариты». Сказал: «Если хотите издать роман со своими иллюстрациями – издавайте, только заплатите за авторские права на текст».

У меня денег не было, так это дело и застряло. В итоге я просто сделал брошюру с этими работами. Вышло сто экземпляров. Все журнальчики раздал знакомым и друзьям, только один оставил себе на память.

Делать работы о нынешней войне в Донбассе я пока не хочу. Это гражданская война. Здесь с оружием идет брат на брата. Я не хочу заниматься этим. В планах у меня – создать иллюстрации к булгаковским «Роковым яйцам». Пока еще читаю, изучаю. Может, и не пойдет – 80 лет уже. Раньше мог по 24 часа работать, теперь уже теряю силы».

Объединил две войны в гравюре «Сошедший солдат»

И все-таки Владимир Степанович решился создать серию гравюр об этой войне. Он презентовал их два года назад в художественно-выставочном центре «Арт-Донбасс».

На первой гравюре, олицетворяющей страдания мирного населения, изображена семья, пытающаяся спастись от летящих на них снарядов.

Саур-могила 2014. Победное лето ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вторая – посвящена недавним событиям на Саур-Могиле. Рабочее название этой гравюры – «Сошедший солдат». Три долгих месяца художник искал сюжет, думал – как подать эту гравюру и что она должна отображать? Потом целый год мастер трудился над тем, чтобы его работу увидели люди.

На гравюре «Сошедший солдат» Владимир Степанович попытался объединить две войны. Изрешеченные осколками красноармейцы, замершие в мемориалах, покидают свои места, чтобы прийти на помощь шахтерам, защищающим родную землю с оружием в руках.

Шендель признавался нам, что работает над картинами значительно реже. Тревожат проблемы со здоровьем. Особенно жаловался на больное сердце. Несмотря на плохое самочувствие – продолжал творить.