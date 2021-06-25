В ДНР зарегистрировать рождение ребенка могут не только родители

За неполные полгода в ДНР родилось более 3500 детей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В пресс-службе Министерства юстиции ДНР разъяснили порядок регистрации рождения ребенка. А также рассказали, что делать, если заявление не может быть лично подано родителями.

- В жизни бывают случаи, когда у мамы и папы не получается лично обратиться в отдел ЗАГС, чтобы зарегистрировать рождение своего ребенка. В таком случае это могут сделать их родственники, - отметила начальник отдела пресс-службы Минюста ДНР Татьяна Болотина.

Если родители состоят в браке, то заявителю при себе необходимо иметь свой паспорт, паспорта родителей, медицинское свидетельство о рождении и свидетельство о браке.

Если родители имеют общую фамилию, то эта фамилия присваивается и детям. При разных фамилиях родителей государственная регистрация рождения ребенка проводится по заявлению заявителя, в котором указывается, какая фамилия присваивается ребенку.

- Зачастую у жителей возникает вопрос, в какой отдел ЗАГС обратиться. Можно это сделать в отделе ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту регистрации родителей, - сказала Татьяна Болотина.

К примеру, родители ребенка проживают в Горняцком районе Макеевки, а ребенок родился в учреждении здравоохранения, расположенном в Калининском районе Донецка. В таком случае можно обратиться по своему усмотрению: либо в Горняцкий отдел ЗАГС Макеевки или же в Калининский отдел ЗАГС Донецка.

- Обращаю внимание, что обратиться необходимо не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, - пояснила Татьяна Болотина.

Кстати, с 1 января по 16 июня 2021 года отделы ЗАГС Республики зарегистрировали рождение 3581 малыша. Из них 1846 мальчиков и 1735 девочек.

Больше всего записей актов о рождении сделали в Киевском отделе ЗАГС Донецка – 280. А 11 июня в городском отделе ЗАГС Горловки зарегистрировали рождение шестого ребенка в многодетной семье.

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