Как в ДНР получить повторное свидетельства о смерти

Повторное свидетельство выдается в отделе ЗАГС на основании записи акта гражданского состояния. Фото: Скриншот видео Минюстиции ДНР

В Министерстве юстиции ДНР рассказали, как получить повторное свидетельство о смерти, если оригинал документа был украден, потерян, поврежден или уничтожен. И кому такой документ выдадут.

- Повторное свидетельство о смерти можно получить в территориальном отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС) и в отделе ЗАГС Департамента государственной регистрации Министерства юстиции ДНР на основании записи акта гражданского состояния, если оригинал свидетельства был украден, потерян, поврежден или уничтожен, - сообщила главный специалист пресс-службы Министерства юстиции ДНР Элеонора Калугина.

Для этого жителю необходимо заполнить бланк заявления, а также уплатить республиканскую пошлину и платные услуги отдела ЗАГС.

Свидетельство о смерти повторно выдается второму из супругов, а также детям, в том числе усыновленным, и их законным представителям, близким родственникам умершего (братьям и сестрам, внукам, дедушке и бабушке как со стороны отца, так и со стороны матери). Документ могут получить наследники по закону или завещанию, опекуны и попечители людей, имеющих право на получение такого свидетельства.

Также свидетельство может быть повторно выдано представителю человека, имеющего право на получение этого свидетельства, в случае документального подтверждения его полномочий. Кроме этого, должен быть предъявлен документ, подтверждающий право доверителя на получение повторного свидетельства о смерти.

Жителям, которым исполнилось 16 лет, свидетельство выдадут при наличии паспорта или паспортного документа.

- На заявлении о повторной выдаче свидетельства о смерти сотрудники отдела ЗАГС указывают данные документов, подтверждающих родственные отношения заявителя с умершим или право на наследование, - отметила Элеонора Калугина.

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