«Дед Мороз» покинула нас: Донецк прощается с одним из первых волонтеров этой войны – Людмилой Ежуновой

Такой Людмилу Ежунову я впервые увидела на площади перед бывшим зданием администрации в 2014 году Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Знакомство мое с этой удивительной дончанкой состоялось 1 марта 2016 года. Символизм этого в том, что она носила позывной Дед Мороз, только в отличие от своего сказочного коллеги помогала людям круглый год. Было тогда Ежуновой Людмиле 64 года и, несмотря на свои болячки, заботы с внуками и домашние хлопоты, она старалась сделать жизнь простых людей на передовой хоть немного легче.

Мы тогда везли помощь в прифронтовую Новогригоровку, что совсем рядом с Дебальцево и отправились туда на машине сына Людмилы Владимировны. «Десятка» была украшена красными звездами с серпом и молотом, сверху развевались два огромных флага – республики и православный стяг с изображением Спаса Нерукотворного, а довершался тюнинг двумя вымпелами на капоте с надписью: «Дед Мороз за мир и правду!» Сама Дед Мороз была облачена в футболку с таким же призывом. Вот тогда в пути Людмила Владимировна и рассказала свою историю.

Кортеж донецкого Деда Мороза Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Помощь была даже от киевлян

А началось для нее все еще в 2014 году, тогда Людмила Владимировна впервые пришла под стены ОГА (сейчас – Дом правительства). Двигало ей любопытство. Увиденное потрясло - молодежь, люди постарше, кто-то с окрестных городов и сел – все были готовы в любую погоду отстаивать свой выбор, при чем на голом энтузиазме, без оружия или денежных поощрений, как на майдане. Ей, недавно перенесшей инсульт, от эмоций вдруг стало плохо, неравнодушные люди завели вовнутрь административного здания, оказали помощь.

В Новогригоровке хлеб привозили через день, ни аптек, ни магазинов в селе тогда не было Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мне стало легче, давление снизилось, – рассказывала мне в дороге Людмила Владимировна. - Посмотрела вокруг, вижу - помощь нужна, что сидеть зря. Начала резать бутерброды, заваривать чай. С тех пор каждый день я приходила туда. И так вот продолжается по сей день, только теперь на передовой.

Тогда где-то случайно нашелся костюм Деда Мороза, и она облачилась в него, чтобы шутками и угощениями подбодрить народ. Это имя словно хотело быть ее, ведь строилась новая республика, новая жизнь, новая веха в истории, а значит и Дед Мороз, как символ веры в чудо и начало нового. Она пекла пирожки, варила борщ и кормила людей. Нужно сказать, что донецкому Деду Морозу никакие фонды, как сказочные эльфы, не помогали никогда.

Вот кому помогала Дед Мороз Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мне помогали те, кто знал мою честность, а еще друзья, как ни странно, коренные киевляне. Они очень поддерживали нас, передавали лекарства, деньги. Знаете, то время было самым счастливым, все были заодно плечо к плечу, - вспоминала она. - Спала я от силы пару часов и снова варила, пекла и кормила. Господь давал силы.

В добро от бюрократов не верила

А потом были Славянск, Семеновка, куда она возила продукты, медикаменты. Тогда впервые попала под обстрелы, видела настоящее пекло и поняла, что только Донецком ограничиться уже не сможет. Там ее тоже словно хранила высшая сила, за эти годы из всех передряг женщина выходила без ранений.

У самой Людмилы – пятеро детей, может поэтому в ополченцах она видела сыновей и стремилась им всячески помочь Фото: Юлия АНДРИЕНКО

После этого не было горячей точки на карте Донбасса, где бы она не побывала с помощью. За свои деньги заправляла с сыном машину, покупала хлеб и необходимые продукты и ехала без страха практически на передовую. Часто в такие места другие волонтеры уже ехали ее следам, узнав от Людмилы Владимировны в чем в основном там нуждаются люди.

- Знаете, у нас много фондов, комитетов и прочих организаций. На ту территорию, что осталась от Донецкой области их слишком много, - вздыхала она. – А значит и бюрократизма с лихвой. Как-то попыталась выбить нам помощь, меня загоняли по кабинетам. Плюнула на это, говорю: «Пока вы бумажки перекладываете, где-то у людей хлеба нет!»

После Славянска и Семеновки были Саханка, Широкино, Никишино, Чернухино и многие другие села и поселки, где люди нуждались в помощи.

Хлеб за стишок

Мне запомнилось, как мы с ней раздавали хлеб в прифронтовой Новогригоровке, где тогда ни аптек, ни магазинов не было. Дед Мороз сложив руки рупором кричит: «Хлеб! Идите брать хлеб!»

На ее возглас вышли несколько стариков. Один вдруг поворачивает назад.

- Эй, дедушка, тебе что хлеб не нужен? – изумляется Людмила Владимировна.

- Нужен, я за грошима, - отвечает тот.

- Ну, ты даешь? Где же ты видел, чтобы Дед Мороз за гостинцы деньги брал? – Она сует в руки растерянного старика пахучий батон и буханку хлеба. И видя его смущение, добавляет – Ну, если так хочешь, можешь мне так и быть стишок рассказать.

Дед Мороз с горячим сердцем

Было в ней главное качество, которое определяло всю ее, это прямолинейность. Слишком неудобная, в пояс никому не кланялась, всю правду-матку рубила сразу с плеча, порой не стесняясь крепкого словечка, власти не боялась. А слабой становилась только, когда гибли наши ребята. Она буквально погибала всякий раз с каждым из них. Сколько горьких слов о предательском Минске с его лживыми перемириями и отнятой надеждой было ею сказано. Она не умела притворяться и быть в стороне тоже не умела.

С внуками на демонстрации 1 мая Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И, оказалось, у нашего Деда Мороза было обычное человеческое сердце, отнюдь не ледяное. Оно-то и не выдержало. 20 июня Людмилы Ежуновой не стало. Горячий период войны с его обстрелами и жертвами оказался для нее не столь тяжел, как последующие годы с их болотами бесконечных перемирий и лицемерной бравадой политиков. Но множество людей, которым она помогла, будут помнить о ней, как о настоящем донецком Деде Морозе с горячим сердцем, который вселял веру в чудо в их сердца в самые страшные дни.

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