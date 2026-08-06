«Развод» на антенну: Донецкие адвокаты сталкиваются с новым высокотехнологичным видом мошенничества

На первом этапе мошенники знакомятся с человеком в соцсетях, выстраивают «виртуальную дружбу». Архивное фото

«Социальная инженерия» - этот термин из лексикона продавцов тренингов личностного роста приобрел отчетливо криминальный оттенок. Когда кто то хитростью и обманом заставляет человека сделать то, что нужно злоумышленнику, то это не преступление обман или мошенничество, а именно «социальная инженерия». И мошенники-«инженеры» активно осваивают новые технологии.

Оборудование с тайной функцией

- Афера проводится в три этапа и заканчивается для жертвы не только потерей денег, но и знакомством с прокурором, а потом и с адвокатом. Статьи не шуточные, вплоть до измены Родине, - рассказывает донецкий адвокат Алексей Бойко.

На первом этапе мошенники знакомятся с человеком в соцсетях, выстраивают «виртуальную дружбу».

- Соловьями поют, мол есть выгодный заказ, все официально, деньги от федеральных властей. Вложись, говорят, мультимиллионером станешь. Человек инвестирует в мошеннический проект и остается нищим. Но работа с ним только начинается, - поясняет Алексей Бойко.

На втором этапе жертве предлагают компенсировать потерю с помощью другой схемы «быстрых денег», заведомо несбыточной. И начинается самое главное.

- Третий этап — размещение в квартире антенного шлюза. Это устройство является частью SIM-бокса, через который проходят мошеннические звонки. Естественно, жертве ничего не рассказывают. Просто поясняют, что стоит железка в квартире, ты платишь за интернет, получаешь деньги, и ни о чем не беспокоишься. Идеальный бизнес, без стрессов и форс-мажоров, - говорит Бойко, - Вот только оборудование находится по конкретному адресу, оформленному на проживающего или снимающего квартиру человека. В результате фигурантом уголовного дела рискует стать владелец или арендатор квартиры, а сами организаторы схемы остаются в тени.

По закону, размещение оборудования в чужой квартире, превращает доверчивого человека в администратора нелегальной инфраструктуры. Знал он об этом или нет, оправданием не является.

Страшный девайс

SIM-боксу, откуда идут мошеннические звонки, а иногда и команды на совершения терактов, необходима физическая точка размещения с обычным абонентским подключением. С помощью хакерских программ даже международный звонки — к примеру, из Украины - выглядят как местные.

- Совсем немного времени, и операторы связи, а также провайдер поймут, что происходит нечто непонятное и потенциально противозаконное. Сообщат, куда следует. Поэтому данное устройство должно стоять не у мошенника дома, а в чужой квартире. Вот схема и строится вокруг поиска подходящего человека, - поясняет адвокат.

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