Глава Мариуполя Антон Кольцов выступает на деловом завтраке Сбера Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе состоялась деловая встреча, организованная одним из крупнейших банков страны - Сбером, с участием местных властей и застройщиков, работающих в ДНР. Мероприятие прошло в формате делового завтрака. В обсуждении приняли участие заместитель управляющего Головным отделением Сбербанка по Республике Максим Гулевский, глава администрации Мариуполя Антон Кольцов, замглавы города Игнат Яремчук, а также 14 представителей строительных компаний и два агентства недвижимости, среди которых ООО «СЗ ГСА ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «СЗ Югстрой», агентство «Аяск», ООО «СЗ СК АЗОВСКИЙ БЕРЕГ», ООО «СЗ ТЕМП 80» и другие.

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Мариуполя Антон Кольцов на деловом завтраке Сбера с представителями компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мариуполь, без преувеличения, сегодня - одна из самых перспективных площадок России в жилищном строительстве. Мы видим высокий интерес со стороны покупателей, девелоперов и инвесторов к республике и городу в целом, - говорит заместитель управляющего Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике Максим Гулевский. - Мариуполь входит в Приазовский кластер и обладает значительным туристическим потенциалом. Сбер, как и другие коммерческие организации, работает для получения прибыли, но в формате стратегии Win Win, когда выигрывают все участники рынка. Банк также способствует созданию комфортной среды и реализации инфраструктурных проектов, в том числе в Мариуполе.

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На деловой встрече были обсуждены важные темы региона: проектное финансирование; ипотечные программы для покупателей (включая региональную ипотеку под 2%); цифровая платформа для продаж и аналитики «Домклик»; страховые и лизинговые продукты; внедрение ИИ решений для управления стройкой и продажами.

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мы, безусловно, хотим создать комфортную городскую среду - для жителей, застройщиков, потенциальных инвесторов и действующего бизнеса. С одной стороны, банк представил банковские продукты, финансовые и цифровые решения, которые инвесторы могут использовать в работе. С другой стороны прозвучали запросы от застройщиков: их интересуют перспективы развития города и градостроительный потенциал. В формате делового завтрака стороны обменялись этой информацией посредством диалога, - сказал глава Мариуполя Антон Кольцов.

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Деловой завтрак Сбера с представителями городской власти, компаний застройщиков и агентств недвижимости Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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