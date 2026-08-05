В Буденновском районе Донецка открылся обновленный парк «Энергетиков». Фото: Минстрой России

В Буденновском районе Донецка состоялось открытие обновленного парка «Энергетиков». Общественное пространство площадью 1,5 гектара было обустроено на основе принципов функционального зонирования, что позволяет сделать отдых комфортным для посетителей всех возрастов. Парк был заложен еще в 1985 году в честь 40-летия Победы и посвящен подвигу энергетиков Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Важной частью истории города и главной доминантой парка остается мемориальный «Памятник погибшим энергетикам», который встречает посетителей у входа. Об этом сообщили в Минстрое России.

В Буденновском районе Донецка открылся обновленный парк «Энергетиков». Фото: Минстрой России

В ходе проведенных работ парковая инфраструктура подверглась комплексному обновлению. Для сторонников активного образа жизни здесь обустроили памп-трек, площадку с уличными спортивными тренажерами и установили три стола для настольного тенниса. Для семейного досуга появились современные игровые и рекреационные зоны, качели, а также специальные места для чтения и настольных игр. Все зоны связала единая сеть пешеходных аллей с новым плиточным покрытием. Вечерний комфорт обеспечивают около сотни осветительных опор и декоративные арки с иллюминацией, а зеленый фонд парка пополнили 165 высаженных деревьев, включая хвойные породы. На территории также разместили информационные стенды с QR-кодами, через которые жители могут направлять свои предложения по дальнейшему благоустройству.

В Буденновском районе Донецка открылся обновленный парк «Энергетиков». Фото: Минстрой России

- Обновленный парк стал не только местом отдыха, но и новой точкой притяжения, способной дать импульс развитию прилегающих территорий и малого бизнеса, - отметили в ведомстве.

Там добавили, что проект благоустройства стал победителем Всероссийского онлайн-голосования 2024 года. Все работы были выполнены в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды, входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни», при поддержке партии «Единая Россия».

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