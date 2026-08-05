Многодетной семье вернут 30% суммы оплаты жилья и коммунальных услуг Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство региона утвердило новый порядок предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг многодетным семьям в ДНР в 2026 году.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: ЛЬГОТЫ НА «КОММУНАЛКУ» ЗАВИСЯТ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗЦА

В постановлении Правительства ДНР № 73-3 от 30 июля 2026 года подробно прописано, куда и когда обращаться, какие нужны документы, от чего зависит размер компенсации, в каких случаях могут отказать в приеме заявления или прекратить выплаты.

- Важно знать, что удостоверение многодетной семьи должно быть нового, единого образца. Пока еще действует справка, подтверждающая ваш статус. Но с 1 января 2027 года без удостоверения не обойтись. Если еще не оформили - не затягивайте, - прокомментировал председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

Он также обратил внимание на сроки предоставления документов для получения льгот. Тем, кто подаст заявление в течение трех месяцев с момента вступления в силу постановления Правительства (до конца октября), компенсацию начислят с 1 января 2026 года. Если позже, то с 1-го числа месяца, следующего за обращением.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ НА «КОММУНАЛКУ»

Компенсация в размере 30% суммы оплаты жилья и коммунальных услуг предусмотрена частью 3 статьи 5 регионального закона № 200-РЗ от 7 июля 2025 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей в ДНР».

Конкретную сумму, которую должны вернуть многодетной семье за одно жилое помещение, ежемесячно определяет территориальное отделение социальной защиты населения (ОСЗН) с учетом:

- установленной законом величины в 30%;

- установленного размера оплаты услуги за месяц;

- сведений, полученных от ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных организаций, которые получают плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Общий размер выплаты состоит из суммы компенсаций на каждый из видов жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется многодетная семья.

Для семей, которые используют угольные печи для отопления и приготовления пищи, предусмотрена компенсация стоимости твердого топлива. Ее размер определяют ОСЗН с учетом:

- установленной законом величины в 30%;

- стоимости твердого бытового топлива (угля) для продажи населению, установленной Комитетом по тарифам ДНР;

- фактических затрат семьи на приобретение угля в текущем календарном году.

От заявителя потребуется предоставить платежные документы, подтверждающие эти затраты. В этом отличие от семей, живущих в квартирах и домах с централизованным отоплением. Сведения о затратах на жилье и коммунальные услуги ОСЗН получают централизованно.

Важно знать, что компенсация оплаты стоимости угля предоставляется раз в году. За ее получением нужно обратиться в ОСЗН до 10 декабря 2026 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗЦА

В Правительстве обратили внимание на то, что одним из обязательных документов для получения выплаты является удостоверение многодетной семьи единого образца.

Порядок выдачи удостоверения был утвержден Указом Главы ДНР от 11 сентября 2025 года № 716. Для оформления следует обратиться в ОСЗН по месту жительства.

Прежде всего, все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на территории Донецкой Народной Республики.

Удостоверение выдается родителям и усыновителям, состоящим в зарегистрированном браке. Также в состав многодетной семьи включаются мать и отец, в случае если брак между ними расторгнут или не зарегистрирован, с которыми фактически проживают несовершеннолетние дети. В их числе и усыновленные дети, и переданные родителю на воспитание по решению суда.

Важен и возраст детей. Трое из них должны быть несовершеннолетними. Допускается возраст от 18 до 23 лет при условии очного обучения в вузе или ссузе. Также для сохранения статуса многодетной семьи учитывают погибших в ходе участия в СВО детей - до наступления даты, когда им исполнилось бы 23 года.

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