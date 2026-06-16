Многодетная семья протоиерея Михаила Лупенко живет в селе Благодатное Амвросиевского округа. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном Правительстве рассказали, как многодетным семьям получить денежную выплату на приобретение школьной и спортивной формы для детей в ДНР в 2026 году.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНУЮ И СПОРТИВНУЮ ФОРМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- В Донецкой Народной Республике с 1 августа вводится новая мера поддержки многодетных семей. Теперь родители смогут получать ежегодную денежную выплату на каждого ребенка-школьника для покупки школьной и спортивной формы, - сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Размер выплаты составляет 4 тысячи рублей. В этом году поддержку получат более 15 тысяч детей.

Денежная помощь на одежду для посещения учебных занятий, а также спортивную форму на весь период обучения предусмотрена статьями 5 и 7 регионального закона «О мерах социальной поддержки многодетных семей в ДНР» от 7 июля 2025 года № 200-РЗ. А порядок предоставления выплаты регулируется постановлением Правительства ДНР от 22 мая 2026 года № 43-2.

Получить выплату сможет один из родителей школьника при условии, что многодетная семья зарегистрирована по месту жительства на территории ДНР. Если ребенку исполнилось 18 лет, но он продолжает очно учиться в вузе или ссузе, то выплата предоставляется до достижения им 23 лет.

Для оформления нужно в период с 1 августа до 1 ноября подать заявление в территориальное отделение социальной защиты населения и предоставить следующий пакет документов:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- СНИЛС заявителя и детей;

- удостоверение многодетной семьи единого образца;

- свидетельства о рождении детей;

- документы, подтверждающие регистрацию многодетной семьи на территории ДНР;

- сведения об обучении детей в общеобразовательной организации по очной форме;

- сведения об обучении детей старше 18 лет по очной форме - до достижения 23 лет;

- реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.

Одним из обязательных документов для получения выплаты является удостоверение многодетной семьи единого образца. Фото: Минтруда ДНР

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗЦА

В Правительстве обратили внимание на то, что одним из обязательных документов для получения выплаты является удостоверение многодетной семьи единого образца.

Порядок выдачи удостоверения был утвержден Указом Главы ДНР от 11 сентября 2025 года № 716. Для оформления следует обратиться в отделение социальной защиты населения по месту жительства.

Право на удостоверение имеет семья, члены которой являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Донецкой Народной Республики.

В семье, в том числе у каждого из супругов, должно быть трое и более детей. Важен и возраст детей: не старше 17 лет, если их трое. Допускается, что у ребенка возраст от 18 до 23 лет при условии его очного обучения в вузе или ссузе.

Также в этом списке семьи, ранее получавшие меры поддержки многодетных семей и утратившие их в связи с гибелью в ходе участия в СВО сына или дочери, не достигших 23 лет. Льгота предоставляется на период до наступления даты, когда погибшим исполнилось бы 23 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ МЕРЫ ПОМОЩИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

Сейчас в нашей республике проживают свыше восьми тысяч многодетных семей, в которых растут более 32 тысяч детей.

Получение удостоверения единого образца обеспечивает помимо ежегодной выплаты на форму доступ к предусмотренным региональным законом другим мерам поддержки:

- скидку 30% на оплату жилья и коммунальных услуг;

- бесплатный проезд для школьников на городском и пригородном транспорте, кроме такси;

- бесплатное посещение музеев, выставок и парков культуры ДНР;

- приоритетное зачисление детей в детские сады;

- бесплатное питание для школьников и обеспечение лекарствами детей до 6 лет по рецептам;

- содействие в предоставлении земельных участков с инфраструктурой и улучшении жилищных условий.

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