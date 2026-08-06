Военнослужащие ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике боевиков ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и технике вооруженных формирования Украины в Донецкой Народной Республике. Так, в зоне ответственности группировки войск «Запад» украинские боевики потеряли две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы.

- Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Святогорск, Донецкое, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики, - рассказали в Министерстве обороны России.

Тем временем подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.

- Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Ясногорка, Никаноровка, Ореховатка, Веролюбовка и Попасное Донецкой Народной Республики, - добавили в военном ведомстве России.

Потери боевиков ВСУ на этом направлении за последние сутки составили до 160 военнослужащих.

Также в Минобороны РФ рассказали, что бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Водянское, Анновка, Грузское, Новотроицкое, Новогригоровка, Матяшево Донецкой Народной Республики.

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