Размер помощи, выплачиваемой из бюджета региона, составляет 7 300 рублей. Фото: Архив Минтруда ДНР

Народный Совет сохранил для жителей, которые не имеют право на пенсию, региональную социальную помощь в ДНР в 2026 году.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ДНР В 2026 ГОДУ ДЛЯ НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЖИТЕЛЕЙ: ПРИНЯТ ЗАКОН О СОХРАНЕНИИ ВЫПЛАТЫ

31 июля 2026 года депутаты Народного Совета приняли Закон ДНР № 311-РЗ «О сохранении меры социальной поддержки в виде государственной социальной помощи гражданам, не имеющим права на пенсию на территории Донецкой Народной Республики». Документ вступил в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

- Мы не допустили, чтобы люди остались без помощи. Принятый закон гарантирует продолжение выплат до достижения возраста 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин — именно с этого возраста возникает право на получение социальной пенсии по возрасту, - прокомментировал председатель Народного Совета ДНР Константин Кузьмин.

Он напомнил, что после завершения 31 декабря 2025 года переходного периода перестали действовать нормативные акты, принятые до вхождения ДНР в состав РФ 30 сентября 2022 года. Среди них — положение о государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию. Это создало риск прекращения выплат для уязвимой категории граждан, которые по разным причинам не могут получать пенсию, но нуждаются в поддержке государства.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ДНР В 2026 ГОДУ ДЛЯ НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЖИТЕЛЕЙ: РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

Право на государственную социальную помощь региона в 2026 году имеют граждане РФ, у которых страховой стаж не достигает 15 лет или индивидуальный пенсионный коэффициент меньше 30. При этом женщинам должно исполниться 59 лет, а мужчинам - 64 года.

Размер помощи, выплачиваемой из бюджета региона, составляет 7 300 рублей. Выплата оформляется в территориальных отделениях социальной защиты населения.

При этом в деле получателя должна быть копия паспорта гражданина РФ. Для тех, кто предоставит паспорт в течение шести месяцев со дня вступления в силу принятого закона, помощь будет выплачена за период с 1 января 2026 года. Если по истечении полугода, то - с месяца обращения.

В случае назначения Социальным фондом страховой пенсии выплата помощи прекращается без права на возобновление с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления информации от клиентской службы СФР.

Отделения социальной защиты населения должны ежегодно до 30 апреля проводить верификацию получателей социальной помощи.

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