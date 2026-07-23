Со следующего года подавать заявление в Соцфонд нужно будет с началом ухода за пожилым человеком. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, как изменится порядок учета стажа по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы в ДНР в 2027 году.

УХОД ЗА ГРАЖДАНАМИ СТАРШЕ 80 ЛЕТ И ИНВАЛИДАМИ I ГРУППЫ В ДНР В 2027 ГОДУ: КАК ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК УЧЕТА СТАЖА

В Соцфонде сообщили, что присмотр за близкими и родственниками со следующего года начнет подтверждаться для пенсии по новым правилам.

Сегодня уход за людьми в возрасте 80 лет и старше, а также детьми-инвалидами и инвалидами первой группы учитывают в пенсионный стаж по заявлению. Оно подается в региональное отделение СФР после того, как соответствующий период завершен.

Со следующего года подавать заявление нужно будет с началом ухода и затем продлевать раз в 12 месяцев, если уход длится продолжительное время.

При оформлении также потребуется приложить согласие человека на осуществление присмотра за ним. Сделать это можно будет, в том числе и на портале «Госуслуги».

Важно знать, что до конца следующего года также необходимо зафиксировать уход, который осуществлялся в течение 2026-го или раньше, чтобы он был учтен при назначении пенсии.

Напомним, что уход за нетрудоспособным относится к нестраховому периоду и его засчитают в стаж только при официальном трудоустройстве до или после ухода.

Оформить уход может только трудоспособный гражданин, если он не работает или не осуществляет иную деятельность, подлежащую обязательному страхованию. При этом он не должен состоять на учете в центре занятости в качестве безработного.

Такому гражданину 1 год ухода засчитывается в страховой стаж и начисляется индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 1,8.

УХОД ЗА ГРАЖДАНАМИ СТАРШЕ 80 ЛЕТ И ИНВАЛИДАМИ I ГРУППЫ В ДНР: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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