Самозанятый гражданин может оформить в Соцфонде уход за пожилым человеком, но при одном условии. Фото: Архив ОСФР по ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, в каком случае самозанятый имеет право на уход за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы в ДНР в 2026 году.

УХОД ЗА ГРАЖДАНАМИ СТАРШЕ 80 ЛЕТ И ИНВАЛИДАМИ I ГРУППЫ В ДНР В 2026 ГОДУ: В КАКОМ СЛУЧАЕ САМОЗАНЯТЫЙ НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА ОФОРМЛЕНИЕ

В Соцфонде сообщили, что уход за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы может оформить только трудоспособный гражданин, если он не работает или не осуществляет иную деятельность, подлежащую обязательному страхованию. При этом он не должен состоять на учете в центре занятости в качестве безработного.

Такому гражданину 1 год ухода засчитывается в страховой стаж и начисляется индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 1,8.

Обычно самозанятый страховые взносы не уплачивает и пенсионному страхованию не подлежит. Это значит, что он может оформить уход за пожилым в общем порядке, предусмотренном законодательством. И таким образом увеличить свой стаж и пенсионный коэффициент, что в будущем повлияет на размер пенсии.

Для внесения на индивидуальный лицевой счет периодов ухода, которые начались или продолжились с января 2025 года, необходимо обратиться в клиентскую службу отделения СФР и оформить подтверждение ухода. Только после этого сведения об уходе будут добавлены на лицевой счет.

Если же самозанятый сначала оформил уход за пожилым гражданином, а затем вступил в систему добровольного страхования, то период уплаты страховых взносов будет засчитан в пенсионный стаж, а значит, с точки зрения закона, человек будет считаться работающим. В таком случае самозанятый должен уведомить о произошедших изменениях отделение СФР.

Напомним, с 2025 года Соцфонд по-новому предоставляет компенсацию по уходу за людьми, нуждающимся в постороннем присмотре. Теперь эта выплата назначается не тем гражданам, которые ухаживают, а в качестве надбавки к пенсии жителям старше 80 лет и инвалидам I группы. И они распоряжаются ею по своему усмотрению. В 2026 году надбавка на уход составляет 1 413,86 рубля.

УХОД ЗА ГРАЖДАНАМИ СТАРШЕ 80 ЛЕТ И ИНВАЛИДАМИ I ГРУППЫ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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