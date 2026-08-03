Флагман бытовой техники Донбасса отметил юбилей

Результаты десятилетней работы завода впечатляют. Фото: Сайт Главы ДНР

С круглой датой коллектив завода поздравил глава региона. Денис Пушилин оценил результаты проведенной модернизации цехов, пообщался с рабочими, ознакомился с новейшими образцами продукции и вручил награды отличившимся сотрудникам предприятия.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Директор предприятия Константин Климов продемонстрировал работу недавно запущенной технологической линии. В рамках инвестиционной программы по обновлению завода здесь наладили выпуск инновационных дверных панелей для холодильников, оснащенных электронным управлением. Переоснащение стало возможным благодаря мерам государственной поддержки и режиму свободной экономической зоны (СЭЗ). Налоговые преференции позволяют предприятию высвобождать значительные ресурсы и направлять их на технологический рывок и улучшение условий труда.

Константин Климов перечислил ключевые вехи десятилетнего пути: судьбоносное решение инвестора - холдинга «Диорит» - запустить производство в 2016 году, масштабную консолидацию ресурсов и полное обновление дизайна техники.

- На сегодняшний день мы в регионе и по России предлагаем самые адекватные цены. Это тоже одна из основ, давшая нам возможность показать результат, который есть сейчас, – отметил директор предприятия. - Холодильная техника «ДОНФРОСТ» востребована во многих российских регионах.

Климов также поделился стратегическими планами завода. Предприятие готовится к полному переходу на современную технологию Full No Frost и запуску в серию моделей с системой активного охлаждения. Кроме того, на заводе разворачивается программа глубокой автоматизации процессов, которая позволит донецкой технике уверенно удерживать лидерство по качеству, цене и дизайну среди конкурентов.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Денис Пушилин назван результаты работы завода за прошедшие десять лет поистине впечатляющими.

- За это время произведено более полутора миллионов холодильников и другого оборудования - это очень впечатляет. Но этого результата не было бы без вас, особенно тех, кто стоял у истоков предприятия и его преобразования в новой действительности. Спасибо большое за то, что вы делаете на своих рабочих местах, за то, что вы вносите вклад в развитие экономики Донецкой Народной Республики, – сказал руководитель региона.

Глава ДНР отдельно акцентировал внимание на том, что преференции для бизнеса дают прямую отдачу каждому труженику Республики, а высвобождаемые средства идут на повышение заработной платы и расширение карьерных возможностей сотрудников.

Пушилин также отметил, что в вопросах промышленного развития интересы Республики и инвесторов совпадают на сто процентов: регион заинтересован в процветании завода, а предприятие, беря на себя серьезные обязательства, обеспечивает экономический рост края.

- К следующему юбилею ставьте новые задачи, стремитесь к новым достижениям и новым решениям. В условиях конкуренции нужно, чтобы продукция была качественная, конкурентоспособная по цене, и чтобы потребители ее любили, - сказал глава региона.

За особые заслуги перед ДНР и в честь 10-летнего юбилея передовики производства получили государственные благодарности.

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