Залог процветания государства - в единстве и уважении: Ассамблея народов России способствует укреплению межнационального согласия

Региональное отделение «Ассамблеи народов России» в ДНР ведет активную деятельность. Фото: «Ассамблея народов России»

Сослан Такаев отметил, что в условиях новых вызовов, особенно важно говорить о механизмах, которые обеспечивают мир и согласие в нашем многонациональном обществе. Ассамблея народов России - это не просто структура, а живой инструмент, позволяющий сохранять и укреплять межнациональное единство, формировать атмосферу взаимного уважения.

Такаев поделился опытом Ассамблеи в Калужской области.

- У нас в регионе проживают представители 108 этносов, действует 20 национально-культурных объединений. Наша задача - содействовать межнациональному согласию, реализуя проекты для разных поколений и культур, - рассказал руководитель реготделения. - Важный объединяющий фактор в сохранении нашей общей истории - это работа с подрастающим поколением. Патриотическое воспитание – это фундамент, на котором строится будущее. Это визуальное воплощение преемственности поколений, мост между прошлым и будущим, между разными народами. Мы надеемся, что эта инициатива станет примером для других регионов.

Сослан Такаев подчеркнул: как верно отметил Президент Владимир Владимирович Путин, основополагающим для сохранения и развития нашего общества является «сохранение и развитие русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов». Именно в этом единстве, в уважении к многообразию и общих ценностях кроется залог стабильности и процветания государства.

- Деятельность Ассамблеи на местах показывает, что мир и согласие – это результат целенаправленной работы по укреплению связей между людьми, воспитанию молодежи в духе патриотизма. И Ассамблея народов России, активно работая на региональных уровнях, становится тем самым катализатором, который способствует укреплению межнационального согласия, - добавил Такаев.

В ДНР региональное отделение «Ассамблеи народов России» также ведет активную деятельность по укреплению культурных, гуманитарных и экономических связей между народами нашей великой Родины. Оно выступает гарантом единства и согласия между всеми этносами, проживающими на территории региона.

Один из флагманских проектов реготделения «7-я - многонациональный семейный праздник». Он уже четвертый год объединяет семьи региона для сохранения и приумножения культурного богатства региона и укрепления института семьи.

- Семья - это первооснова общества, в которой формируются традиционные ценности, служащие фундаментом гражданской идентичности. Именно поэтому деятельность государства должна быть направлена на поддержку и укрепление семьи, ведь только заботясь о ней, мы обеспечиваем будущее страны и ее народов, - отметила руководитель «Ассамблеи народов России» в ДНР Виктория Романюк.

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