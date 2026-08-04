Военнослужащие ВС РФ наносят поражение ВСУ на всех направлениях в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации продолжают продвижение в Донецкой Народной Республике. Шаг за шагом бойцы освобождают города и села, выбивая украинских боевиков. Так, группировка войск «Запад» нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Святогорск, Татьяновка, Сидорово, Маяки, Райгородок и Красный Лиман.

В то же время подразделения «Южной» группировки войск ВС России улучшили тактическое положение.

- Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Веролюбовка, Николайполье, Никаноровка, Славянск, Ясногорка и Куртовка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Министерстве обороны России.

На этом направлении потери украинских боевиков за сутки составили до 175 военнослужащих.

- Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Матяшево, Новониколаевка, Анновка, Доброполье, Белозерское и Водянское Донецкой Народной Республики, - рассказали в военном ведомстве России.

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 345 человек личного состава, а также станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

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