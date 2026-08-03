«Бычков можно вылавливать сколько угодно, а купаться нужно осторожно»: Донецкий биолог рассказал, что означает для отдыхающий официально объявленный «заморный период» в Азовском море

Рыбу губит жара. Фото: ВНИРО

С 27 июля в Азовском море — в том числе у берегов ДНР — официально объявлен «заморный период». Решение принято Федеральным агентством по рыболовству на основании данных ученых Южного филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Был проведен специальный мониторинг состояния моря, его температуры, солености и содержания кислорода в воде. Были учтены и прогнозы Гидрометцентра России.

С 27 июля бычка в Азовском море можно вылавливать без ограничений: в любом случае рыба будет гибнуть от недостатка кислорода. Но применять можно только разрешенные законом средства.

- Промысел допускается механизированными драгами в отведенном для этого участке, а также вдоль побережья — в том числе в Таганрогском заливе и Керченском проливе, - говорится в официальном сообщении ВНИРО.

Гидробиологи Южного филиала ВНИРО ведут непрерывные наблюдения, чтобы определить, когда «заморный период» можно будет считать завершенным.

- Ученые отслеживают метеорологические и гидрологические условия, а также уровень кислорода в придонных слоях воды в акватории Азовского моря, в том числе в ключевых зонах: Таганрогском заливе, Керченском проливе, Таманском и Динском заливах, - сообщает ВНИРО.

Донецкий ученый, кандидат биологических наук Владимир Еремеев напоминает, что для морских вод нашего региона заморные явления типичны при затяжной жаре.

- Из-за высокой температуры вода перестает удерживать растворенный в ней кислород. В результате, рыба скапливается в прибрежных зонах, у пляжей, в устьях рек. При небольшой глубине кислород растворяется лучше, но и греется вода быстрее. А потом мы видим мертвых бычков, толстым слоем лежащих вдоль прибоя. Река за счет течения приносит воду с кислородом. Поэтому очистка русел рек, которой занимается Минприроды ДНР, так важна, и эти работы включены в национальный проект «Экологическое благополучие», - поясняет Еремеев.

Именно поэтому сейчас бычка можно ловить без ограничений. Это дает возможность рыбопромышленникам рационально использовать природный ресурс, который иначе просто погибнет.

- Сама по себе массовая гибель рыбы не угрожает здоровью отдыхающих. Здоровый человек не пострадает от купания рядом с мертвой рыбой, хотя это, мягко говоря, не эстетично. А вот если есть ссадины, порезы или другие раны на коже, купание в воде, где есть растворенная разлагающаяся органика, может вызвать осложнения. В ранку попадут бактерии и добро пожаловать в больницу, - предупреждает Еремеев.

По его словам, неприятный запах морской воды, даже если не видно мертвой рыбы — это сигнал для курортника, что с водой что-то не так.

- Во время замора возможны так называемые «красные приливы» — бурное цветение токсичных сине-зелёных водорослей. Они выделяют токсины, которые могут вызвать раздражение кожи, а в редких случаях — если высокая чувствительность — может появиться волдырь. Так что морская вода с красным оттенком — это повод вместо купания просто прогуляться у моря, - советует эксперт.

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