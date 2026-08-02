Особое настроение отдыхающим создавал белый мишка. Фото: ЕР

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

На Детской железной дороге в Донецке для всех желающих от Регионального общественного движения «Донецкая Республика» было бесплатное катание на поездах. Также были оформлены тематические фотозоны и организованы различные активности.

Особое настроение для гостей праздника создавал белый мишка - символ «Единой России». Кроме того, состоялась и торжественная часть - лучших железнодорожников наградили грамотами и подарками за многолетний труд и вклад в развитие отрасли.

В Донецке состоялся праздник в честь Дня железнодорожника. Фото: ЕР

В Донецке состоялся праздник в честь Дня железнодорожника. Фото: ЕР

ЖИТЬ СВОИМ ДЕЛОМ!

- Сегодня я хочу сказать, что это у нас такой семейный праздник. Мой дедушка был потомственным железнодорожником. И День железнодорожника мы стараемся тоже отмечать с семьей, - сказал депутат Народного Совета ДНР от «Единой России» Сергей Ярош.

Он посетил станцию Детской железной дороги с супругой и двумя сыновьями.

- Очень замечательно, что в такой праздник и детей приобщили, то есть и показали, что дети умеют, - говорит другая участница праздника Екатерина Полоцкая. - Тут и ревизоры, и оформляют они пропуск, то есть детки задействованы, маленьким очень, в принципе, приятно. Я пришла с крестником сюда. Малышу очень сильно понравилось. Очень замечательно сделаны вагончики тематические. Что хочется пожелать железнодорожникам? Конечно, терпения, больше сил, здоровья. Ну и, конечно, жить своим делом - это самое главное.

В Донецке состоялся праздник в честь Дня железнодорожника. Фото: ЕР

СТАРТ В БУДУЩЕЕ

- Я бывший железнодорожник, общий стаж - 27 лет. Начинала с обычного монтера пути. И закончила старшим поездным диспетчером, начальником смены. Сейчас, на данный момент, Детская железная дорога для юных железнодорожников - это старт в будущее, во взрослую жизнь. Это для них познание профессии, это для них навыки, это для них развлечение в нашей тяжелой жизни, в которой мы живем сейчас. Это для них очень даже полезная и нужная задача. И все, что связано с железной дорогой, для них в будущем пригодится. Им будет легче обучаться, легче поступать в вузы. Поэтому я считаю, что для этих ребят это самое необходимое и нужное, - отметила бывший железнодорожник Ольга.

«ПЛЮС ПОДАРКИ, ПЛЮС ШАРИКИ»

Дончанка Анжела пришла на праздник с внуком и с другой бабушкой.

- Сегодня День железнодорожника, и для детей организовали праздник. Общественное движение «Донецкая Республика» и партия «Единая Россия». Спасибо им большое, очень интересно, деткам понравилось. Плюс подарки, плюс шарики, - рассказала Анжела.

В Донецке состоялся праздник в честь Дня железнодорожника. Фото: ЕР

В Донецке состоялся праздник в честь Дня железнодорожника. Фото: ЕР

В Донецке состоялся праздник в честь Дня железнодорожника. Фото: ЕР

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Это все наша страна"

Алексей МУРАТОВ, руководитель РИК Донецкого регионального отделения «Единой России»:

- Сегодня мы поздравляли тех железнодорожников, которые стояли у основания создания Общественного движения «Донецкая Республика», - ту команду, которая привела Донбасс в состав России.

Мне очень нравится путешествовать по железной дороге. Объездил всю Россию по роду своей профессиональной деятельности, и мне очень нравится перемещаться именно железной дорогой. Сидишь, отдыхаешь, смотришь красоты, и особенно когда уезжаешь туда, на Дальний Восток, когда ты едешь неделю, а там города-миллионники: Красноярск, Омск, Уфа... Ты понимаешь, что вот она — вся Россия: засеянные поля, вот эта промышленность.

Поэтому вот мы привыкаем, что Россия — это вот Москва, Санкт-Петербург, а она там, там еще столько всего интересного, и это тоже Россия. Это все наша страна, наше Отечество.

В Донецке на Детской железной дороге прошел праздник в честь Дня железнодорожника

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