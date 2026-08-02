Взрывотехники УФСБ успешно обезвредили подавленные дроны, уничтожив их боевые заряды. Фото: Штаб Обороны ДНР

Система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы (МОГ) за минувшую неделю, по данным Главы ДНР Дениса Пушилина, предотвратили 138 террористических атак вооруженных формирований Украины. Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов – причем на мирных жителей и инфраструктуру региона.

СБИЛИ НА ПОДЛЕТЕ

Так, в Донецке ВФУ пытались ударить по электроподстанции из самолетного беспилотника, который нес на свое борту 100-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку. В Макеевке перехвачен украинский БПЛА «Блискавка». И тоже с осколочно-фугасной боеголовкой.

Под Шахтерском вблизи ж-д узла сводные мобильные огневые группы сбили вражеские беспилотники «Hornet», «Darts» и «Батон», вооруженные осколочно-фугасными боезарядами. А в Горловке украинские боевики с помощью БПЛА «Батон» пытались ударить по скоплению людей на рынке, котельной и мирным кварталам.

БЕЗ УЩЕРБА

Спецы перехватили БПЛА ВФУ, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные дроны, уничтожив боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.

«Купол Донбасса» - единый бесшовный контур взаимодействия всех МОГов Республики - получает техническую информацию о точках запуска вражеских беспилотников в прифронтовой зоне. Полученные данные сразу же передаются в Минобороны РФ, а также в антитеррористическое подразделение специального назначения Управления ФСБ России по ДНР - «Горыныч».

В ДНР за неделю предотвратили 138 атак ВСУ

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