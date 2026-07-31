Для семей погибших участников СВО ввели особые правила получения жилья. Фото: АГ ДНР

В Государственной Думе приняли закон, по которому сохраняются права на жилье для семей погибших участников специальной военной операции (СВО) в ДНР в 2026 году.

ПРАВА НА ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО В ДНР В 2026 ГОДУ: ЧТО МЕНЯЕТ НОВЫЙ ЗАКОН

Расширены жилищные гарантии для семей погибших участников СВО. Теперь они защищены от потери права на получение жилья по договору социального найма из-за изменения состава семьи.

Существует следующее правило для всех. Семья признается нуждающейся в жилье, если площадь на одного человека ниже учетной нормы. В случае гибели бойца количество членов семьи уменьшается, и часто это служит формальным основанием для снятия с очереди.

Теперь закон запрещает снимать семью с учета, если единственной причиной изменения статуса стала гибель или смерть от ранений военнослужащего вследствие выполнения задач в ходе СВО или выполнения им задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе России и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО.

При этом не будет уменьшаться площадь жилого помещения, на которое изначально претендовала семья. А при определении общей площади в составе семьи погибшего будут учитываться дети, в отношении которых установлено отцовство.

Более того, закон распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Это позволит восстановить права тех, кого уже исключили из очереди.

ПРАВА ДЛЯ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО В ДНР В 2026 ГОДУ: КОМУ ЕЩЕ РАСШИРЕНА ПОДДЕРЖКА

Другим новым законом также расширены меры социальной поддержки в вопросах жилья сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и Росгвардии, имеющих специальные звания полиции.

Новым законом устанавливается преимущественное право на получение выплаты на приобретение или строительство жилья для сотрудников ОВД и пенсионеров МВД, имеющих ребенка старше 18 лет, являющегося инвалидом с детства.

Для детей сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО, при защите границы РФ или прилегающих к зоне проведения СВО территорий, предоставляются внеочередные места в школах и детских садах, а также в летних оздоровительных лагерях.

Такая же мера поддержки предусмотрена для детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при защите границы или территорий, прилегающих к районам проведения СВО.

Ранее право на такую меру поддержки имели только дети военнослужащих и Росгвардии, погибших в ходе СВО.

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