Участникам спецоперации и членам их семей упростили получение льгот по нотариальным услугам, благодаря новому электронному сервису. Фото: Нотариальная палата ДНР

Президент региональной Нотариальной палаты Анастасия Мельничайко рассказала об упрощении процедуры подтверждения статуса участника СВО при получении нотариальных услуг в ДНР в 2026 году.

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- Теперь участникам специальной военной операции (СВО) для подтверждения своего статуса при обращении к нотариусу, достаточно предоставить паспорт и СНИЛС, - сообщила Анастасия Юрьевна.

Она отметила, что это стало возможным благодаря новому сервису Единой информационной системы нотариата (ЕИС), который предоставляет нотариусам доступ к электронной платформе Министерства обороны РФ «Витрина данных».

Напомним, для участников СВО и членов их семей предусмотрены льготы при совершении ряда нотариальных действий. Федеральная нотариальная палата приняла такое решение после начала спецоперации. Перечень этих льгот впоследствии был утвержден приказом Министерства юстиции РФ № 253 от 12.09.2023 года.

Чтобы воспользоваться мерами поддержки, необходимо подтвердить участие военнослужащего в СВО. Ранее для этого часто требовалось самостоятельно получать справки через портал «Госуслуги», военные комиссариаты или МФЦ. Это могло занимать время и создавать дополнительные трудности.

- Новый сервис позволяет сократить количество документов, которые необходимо собирать самостоятельно, и ускоряет получение нотариальных услуг и льгот для участников СВО и членов их семей, - заявила Анастасия Мельничайко.

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Для подтверждения права на льготы членам семьи участника СВО необходимо предоставить:

- сведения о паспорте участника СВО;

- данные СНИЛС участника СВО;

- документы, подтверждающие родственные отношения.

К таким документам относятся:

- свидетельство о рождении;

- решение суда, подтверждающее родство родителя и ребенка;

- свидетельство об установлении отцовства;

- свидетельство об усыновлении (удочерении);

- свидетельство о заключении брака;

- свидетельство о перемене имени — в случае изменения фамилии, имени или отчества.

В случае смерти участника СВО потребуется свидетельство о смерти.

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