Любой костер засекается со спутника, нарушителей ждет крупный штраф: Что означает противопожарный режим, который продлили в ДНР до 1 октября

Разведение костра в неположенном месте карается штрафом до 30 тысяч рублей. Фото: МЧС ДНР

Особый противопожарный режим в ДНР продлен до второго месяца осени. С середины июня по 1 октября в лесах действуют особо строгие правила противопожарной безопасности. И если веселую вечеринку в лесу с костром не видят посторонние, это не значит, что ваш костер не зафиксирован объективными средствами контроля.

Природа под контролем

- За прошлую неделю отработано более 70 термических точек, зафиксированных спутниковой системой ИСДМ «Рослесхоз», предотвращены случаи перехода огня на земли лесного фонда, - рассказывает министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков. - Минприроды ДНР является активным пользователем информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза. Это система использует спутниковые данные для мониторинга лесных пожаров, контроля достоверности сведений о них и оценки их последствий.

Конечно, на одиночный костер на поляне спецгруппа не выдвинется, но если в результате него разгорится лесной пожар, виновников найдут.

Минприроды напоминает, что нарушение установленных требований в период особого противопожарного режима влечет за собой административную ответственность.

Разведение костра в неположенном месте карается штрафом до 30 тысяч рублей.

За выжигание сухой травы или камыша без оборудованной противопожарной полосы - штраф до полумиллиона рублей.

Если пожар привел к ущербу свыше 50 тысяч рублей или уничтожению лесов, по УК РФ последуют обязательные работы до 480 часов или лишение свободы до 10 лет — в особо тяжких случаях (например, умышленный поджог).

Лесные пожары нужно предотвращать

Жаркий август в нашем регионе и пожары в природе — это синонимы. Однако ситуация контролируемая и все возгорания оперативно тушит МЧС. Минприроды следит за процессом, при этом призывает всех к осторожности.

- Брошенный окурок, осколок стекла на стерне или сухой траве, когда через него часами светит солнце и через эффект линзы вызывает огонь — это путь к беде. Под угрозой «зеленые легкие» - лесные посадки региона, - говорит Шебалков.

Сохранять леса и защищать их от пожаров помогает техника, полученная Минприроды ДНР в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

- В этом году приобрели десять единиц лесопожарной техники и 22 единицы оборудования. Всего с начала реализации проекта пополнили парк специализированной техники и оборудования на 66 единиц. Отдельно настроили работу всех служб и сил, чтобы оперативно реагировать на возгорания, поясняет министр Шебалков .

«Зеленые легкие» ДНР восстанавливают

В лесных питомниках Республики подрастают саженцы деревьев. Амвросиевский лесхоз, Великоанадольский лесхоз, Донецкий лесхоз, Приазовский лесхоз и Торезский лесхоз проводятся плановые агротехнические уходы за посевами весны этого года.

Более полумиллиона саженцев деревьев лесных пород набирают рост, развивают корневую систему. В нужный момент их высадят в дикую природу.

- Выращивается обыкновенный дуб, акация белая, ясень зеленый. Своевременный уход (рыхление, борьба с сорняками) обеспечивает высокую приживаемость сеянцев и их дальнейшее использование для восстановления лесов Республики, - отметил Алексей Шебалков.

Выращивание приспособленного к нашим условиям посадочного материала является важнейшим этапом в обеспечении лесовосстановительных работ и выполнении задач по повышению продуктивности и устойчивости лесных насаждений Республики, напоминает Минприроды ДНР.

Минприроды рекомендует

Отдыхая на свежем воздухе, важно соблюдать правила пожарной безопасности:

- не оставлять и не сжигать мусор или сухую траву,

- не разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах,

- не бросать на землю непотушенные спички и окурки, не использовать пиротехнику.

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