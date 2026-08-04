Выгуливала пуделя и повстречала кабана: Донецкий биолог рассказал, как вести себя при встрече диких животных в городе

Дикие животные в городе стали реальностью Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кого в субботу, около полуночи, можно встретить на проспекте Мира? Любителя быстрой езды на мотоцикле, подвыпившую компанию или романтическую пару - вот первое, что приходит в голову. Однако в начале проспекта, там, где он примыкает к железнодорожным путям бывшего предприятия «Угольпуть», можно встретить дикого кабана. Вероятно, именно это животное видели в парке около «Донбасс Арены».

- Живу в начале проспекта Мира в Донецке, - говорит жительница Донецка Марина Сафронова. - Дальше, к ставкам — сплошные заросли. Вот там соседи видели кабанчика, двух лис. А недавно, поздно вечером в субботу, я сама стала свидетелем. Мой пудель Мишка попросился гулять, пришлось одеться и пойти, несмотря на поздний час. И вдруг он так начал лаять, будто с ума сошел. Я присмотрелась — а прямо по проезжей части кабан бежит! Мне стало очень страшно, даже отступила на несколько шагов, а Мишка дико лает. Видно охотник в нем проснулся.

Эксперт «КП Донецк», кандидат биологических наук Владимир Еремеев пояснил, почему городскую домашнюю собаку нужно беречь от встреч с диким зверем и что делать человеку, если встреча произошла.

- Все дело в том, что квартирные питомцы лишены необходимого опыта взаимодействия с дикой природой. Они встречают других собак, бродячих котов, слышат запах крыс, иногда видят их самих. Опыта встречи с крупным диким животным у них нет, а вот инстинктивная реакция на запах может проснуться. Пес чувствует азарт, но не понимает, чем этом может для него закончится, - говорит биолог.

По его словам, в такой ситуации лучше всего взять питомца на руки, если он не крупный. Большую собаку любой ценой нужно удержать на поводке.

- Если пес сорвется и пойдет в атаку, скорее всего, погибнет. У кабана острые клыки, они сильно изогнуты и могут достигать 15–22 см. У нашего городского жителя, конечно, намного короче, но все равно острые. На них грязь, остатки растительности и, соответственно, бактерии. Даже небольшая царапина может стать фатальной для собаки из-за заражения крови, - констатирует Еремеев.

Для человека при встрече с диким кабаном опасность представляет и еще один аспект.

- Поднятый с лежки дикий кабан некоторое время бежит туда, куда смотрит его морда. Вы стоите на его пути - он вас снесет и не заметит. Лучший способ обезопасить себя — не бежать, а в посадке или в дикой природе вести себя максимально громко: разговаривать, петь, слушать радиоприемник без наушников. Тогда дикие животные обойдут вас стороной, - говорит ученый.

По словам Еремеева, если кабан никому не мешает, лучше просто оставить его в покое. Он часть биологического разнообразия, поддержание которого соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие». Если же начнутся проблемы, подведомственные Минприроды ДНР охотоведы примут меры.

- Хорошо бы животное отловить и поместить в зоопарк. Но в наших неблагоустроенных городских посадках и медведь спрячется, не то что некрупный кабан. Найти его очень непросто, и встречи всегда случайны, - резюмирует биолог.

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