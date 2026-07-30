«Адом горит закат, Русью зовется рай»: Александр Маршал исполнил песню на стихи поэта из Донецка Владимира Скобцова

Владимир Скобцов - частый гость на передовой, иногда концерты проходят прямо в блиндажах. Фото: Личный архив

На днях состоялась премьера песни «Россия войн не начинала». Как и все произведения нашего именитого земляка Владимира Скобцова, равнодушно ее слушать нельзя. Патриотическая лирика вместе с гражданской позицией представлена совместной работой ярких представителей современной культуры России.

Стихи написал Владимир Скобцов, автор народного гимна Донбасса «Донбасс за нами», поэт, бард, член Союза писателей России, лауреат премии Министерства обороны России в области культуры и искусства, а также патриотической литературной премии «Прохоровское поле», Православной литературной премии С.Нилуса и других. Указом Президента России за самоотверженность, личный вклад в поддержку и укрепление боевого духа участников СВО награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Великая Юнна Мориц назвала его Орфеем Донбасса.

Музыку на стихи Владимира Скобцова написал советский и российский музыкант и композитор, Президент Союза композиторов Евразии, руководитель проекта Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика» имени Иосифа Кобзона Андрей Батурин.

Исполнил песню Александр Маршал, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, музыкант, известный всем по группе «Парк Горького» и сольным альбомам. Александр является обладателем множества наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, премии «Золотой граммофон», «Шансон года» и других.

- Песня уже набрала тысячи просмотров и несомненно войдет в Золотой фонд патриотической песни России, - говорит Владимир Скобцов. - Гражданская поэзия теснит, причем очень высокими темпами разные попсовые пустышки. И такая тенденция в нашем обществе, безусловно, радует.

Россия войн не начинала

Слова Владимира Скобцова

Не признавая пуль шальных,

Пехотой жизнь с земли вставала,

Россия войн не начинала,

Она заканчивает их.

***

А смерть ходила на прямых,

Смерть без работы не скучала,

Россия войн не начинала,

Она заканчивает их.

***

А смерть любила молодых,

Отказ она не принимала,

Россия войн не начинала,

Она заканчивает их.

***

Нам Бог велит врагов своих

Прощать. Им чёрт велит начать сначала.

Россия войн не начинала,

Она заканчивает их.

***

Перед атакой воздух тих,

В аду всем места будет мало,

Россия войн не начинала,

Она заканчивает их.

Припев:

Снова славянка, брат,

Плачет: «Прости-прощай»,

Адом горит закат,

Русью зовётся рай.

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