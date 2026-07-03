Секрет «Русской метафизики»: Строки поэта, автора народного гимна «Донбасс за нами» Владимира Скобцова легли в основу нового альбома Романа Боброва о русском характере

Владимир Скобцов - частый гость на передовой. Фото: Личный архив

Чем больше я знаю Владимира Скобцова, тем больше удивляюсь его неподдельной верности Донбассу и яркой гражданской поэзии. Его песни — не для ресторанов. Они больше для ребят с передовой, для их родных и для настоящих патриотов Донбасса.

Володя в их рядах на информационном фронте с 2014 года. Не изменил, не уехал, хотя, получил бы признание и в других городах. И вот он снова порадовал поклонников новым альбомом. Как он родился, поэт рассказал «Комсомолке».

- Мой друг, мой комбат полковник Вячеслав Губин (позывной Батя Харьковский) стал инициатором создания этого альбома, музыкальной версии моих стихов о Донбассе и СВО. Вячеслав Губин выбрал судьбу воина и достойно ей следует, он прототип и лирический герой многих моих стихов и песен о войне. Продюсером стал ветеран СВО с позывным Деймос, который начал свой боевой путь в 2014 году в Славянске, - говорит поэт.

Вышел новый альбом композиций на стихи Владимира Скобцова. Фото: Личный архив

Владимир Скобцов считает, что настоящие воины всегда поэты, поскольку они обладают острой интуицией, внутренним слухом, позволяющим отличить зёрна от плевел, безошибочно увидеть истину. Главный слушатель конечно же, защитники Отечества и их близкие, тот самый тыл, без которого фронт невозможен.

Музыка, аранжировка и исполнение принадлежат российскому музыканту Роману Боброву. Фото: Личный архив

- Музыка, аранжировка и исполнение принадлежат замечательному российскому музыканту Роману Боброву, работающему в стиле фолк-рок с элементами эпик-синематик ( мощная, драматичная, часто оркестровая музыка, которая по духу и подаче очень похожа на саундтреки к большим кинокартинам, эпичным трейлерам или драматичным сценам в сериалах.). Роман патриот России до мозга костей и прекрасно понимает те смыслы, которые заложены в моих стихах. Объединение наших совместных творческих усилий и привело к созданию этого альбома, который уже можно слушать в Сети.

Строки Владимира Скобцова из нового альбома:

Подтвердит на земле статистика,

Что не важно врага число,

Это русская метафизика

Всем заморским чертям назло.

Себе белый билет не купили,

Не торгуем гвоздём с креста,

Перед Господом и Россией

Наша совесть как смерть чиста.

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