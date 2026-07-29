Нововведения значительно меняют систему предоставления социальной помощи для ветеранов боевых действий, получивших инвалидность. Фото: АГ ДНР

В Государственной Думе приняли законы, которые изменяют социальную и медицинскую помощь ветеранам боевых действий в ДНР в 2026 году.

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Принятые поправки в Закон РФ «О государственной социальной помощи» значительно меняют систему предоставления социальной помощи для ветеранов боевых действий, получивших инвалидность. Теперь им не придется ждать следующего календарного года для получения лекарств и путевок в санатории.

Напомним, ветераны боевых действий имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Она назначается беззаявительно — со дня присвоения гражданину соответствующего статуса. Основанием для этого являются сведения об оформлении удостоверения ветерана боевых действий, которые Соцфонд получает от государственных органов.

ЕДВ для ветеранов боевых действий в 2026 году составляет 4 838,63 рубля. В эту выплату включен набор социальных услуг (НСУ) в размере 1 825,25 рубля. Получать его можно в виде лекарств, медицинских изделий, санаторно-курортное лечения и проезда к месту лечения и обратно. Либо в денежном эквиваленте.

Для большинства льготников при первичном установлении ежемесячной денежной выплаты НСУ назначается в натуральном виде. А вот ветеранам боевых действий - в денежном эквиваленте. Льготник имеет право раз в год менять форму получения НСУ. Для этого следует до 1 октября подать заявление в клиентскую службу Соцфонда. И только с 1 января следующего года изменится форма получения.

Это неудобно для тех, кто хочет, к примеру, воспользоваться санаторно-курортным лечением. Ведь оформить путевку можно, если льготник получает НСУ в натуральном виде.

Теперь ситуация меняется. Ветераны с инвалидностью могут обратиться в Социальный фонд в любое время, и поддержка начнет оказываться с первого числа месяца, следующего за днем подачи заявления.

Ветераны, у которых на момент увольнения уже была инвалидность, смогут воспользоваться упрощенным порядком в течение трех месяцев со дня увольнения с военной службы, либо со дня исключения из данных добровольческих формирований. Если группа инвалидности оформлена в течение года после увольнения, трехмесячный срок начинается с момента выдачи справки об инвалидности.

Закон также передает от регионов Социальному фонду полномочия по выплате пособий и компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

Кстати, в 2025 году ветераны боевых действий получили возможность бесплатно проходить санаторно-курортное лечение или реабилитацию в 12 центрах реабилитации Социального фонда России. А с 2026 года могут оформить проездной в центр реабилитации заранее без оплаты дороги из собственных средств и последующего возмещения. Сопровождающему ветерана с инвалидностью I группы или по медицинским показаниям также оплачивается проезд, проживание и питание.

СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: ЧТО ДАЕТ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ

Приняты изменения в персонифицированном учете медицинской помощи. Теперь в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) добавляется информация о статусе ветерана, его инвалидности и членах семей погибших и умерших защитников, имеющих право на дополнительные медицинские гарантии и внеочередное обслуживание.

Ранее система ОМС не видела их особого статуса. Поэтому врачи и страховые компании не знали, что перед ними пациент, которому положены льготы. Поэтому ветеранам не нужно будет собирать дополнительные справки. Создается цифровая система адресного сопровождения ветеранов и членов их семей на всех этапах лечения - от диагностики до реабилитации.

СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В СОЦФОНДЕ

Ветеранам и инвалидам боевых действий в ДНР предусмотрены различные льготы и меры социальной поддержки.

Так, период участия в СВО засчитывается в двойном размере в страховой стаж для дальнейшего назначения пенсии. За один полный календарный год в зоне СВО в период прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании учитывается 3,6 пенсионного коэффициента.

При установлении инвалидности ветеран имеет право сразу на две пенсии: страховую по возрасту и государственную по инвалидности.

Ветеранам наряду с пенсионным обеспечением доступны компенсации. В частности, расходов на жилищно-коммунальные услуги. Оформить возврат 60% расходов на оплату ежемесячных и разовых коммунальных платежей могут члены семей военнослужащих, погибших в период прохождения службы, граждан, проходивших военную службу по контракту и умерших после увольнения со службы, погибших добровольцев и других категорий защитников.

Подробнее обо всех мерах поддержки участников СВО, военнослужащих и членов их семей читайте на сайте СФР.

Кроме этого, в ДНР ветераны и инвалиды боевых действий имеют налоговые и имущественные льготы, право на бесплатный проезд в городском транспорте, привлекаются к различным программам, направленным на помощь в трудоустройстве, социальной адаптации.

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