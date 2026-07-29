Статус ветерана получат все работники МЧС, которые принимают участие в разминировании. Фото: Архив МЧС ДНР

Государственная Дума РФ расширила категории граждан, которые могут получить статус ветерана и инвалида боевых действий в ДНР в 2026 году.

СТАТУС ВЕТЕРАНА И ИНВАЛИДА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ

Статус ветерана боевых действий теперь будет предоставляться лицам рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы, а также работникам МЧС, принимавшим участие в ходе специальной военной операции (СВО) в проведении работ по поиску, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасных предметов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новые нормы коснутся всех, кто выполнял свой долг с февраля 2022 года.

Сейчас такой статус получают только военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС.

- Нововведения давно назрели. Сотрудники МЧС и пожарные героически, наравне с военными, зачастую под вражеским огнем занимаются разминированием территорий Донбасса, Новороссии и приграничья. Безусловно, они достойны возможности получения такого высокого статуса! – прокомментировала сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

СТАТУС ВЕТЕРАНА И ИНВАЛИДА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛЬГОТЫ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Ветеранам и инвалидам боевых действий в ДНР предусмотрены различные льготы и меры социальной поддержки.

Так, период участия в СВО засчитывается в двойном размере в страховой стаж для дальнейшего назначения пенсии. За один полный календарный год в зоне СВО в период прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании учитывается 3,6 пенсионного коэффициента.

При установлении инвалидности ветеран имеет право сразу на две пенсии: страховую по возрасту и государственную по инвалидности.

Ветеранам наряду с пенсионным обеспечением доступны компенсации. В частности, расходов на жилищно-коммунальные услуги. Оформить возврат 60% расходов на оплату ежемесячных и разовых коммунальных платежей могут члены семей военнослужащих, погибших в период прохождения службы, граждан, проходивших военную службу по контракту и умерших после увольнения со службы, погибших добровольцев и других категорий защитников.

Поскольку участники СВО получают статус ветерана боевых действий, они имеют право на ежемесячную денежную выплату. В 2026 году она составляет 4 838,63 руб. В эту выплату включен набор социальных услуг (1 825,25 руб.), в который входят лекарства, медицинские изделия, санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно.

В 2025 году демобилизованные участники СВО получили возможность бесплатно проходить санаторно-курортное лечение или реабилитацию в 12 центрах реабилитации Социального фонда России. А с 1 января 2026 года ветераны могут оформить проездной в центр реабилитации заранее без оплаты дороги из собственных средств и последующего возмещения. Сопровождающему ветерана с инвалидностью I группы или по медицинским показаниям также оплачивается проезд, проживание и питание.

Подробнее обо всех мерах поддержки участников СВО, военнослужащих и членов их семей читайте на сайте СФР.

Кроме этого, в ДНР ветераны и инвалиды боевых действий имеют налоговые и имущественные льготы, право на бесплатный проезд в городском транспорте, привлекаются к различным программам, направленным на помощь в трудоустройстве, социальной адаптации.

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