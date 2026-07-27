Стали одним целым с Донбассом: В Донецке перед ветеранами выступили Владимир Скобцов, Игорь Дадашев и Георгий Тесля - Герасимов

Владимир Скобцов, Игорь Дадашев и Георгий Тесля - Герасимов. Фото: Личный архив

- Это хорошо, что настоящие патриоты объединяются. Вместе мы — сила, - сказал один из ветеранов СВО с позывным «Север».

Он сражается за русскую землю с 2014 года, говорит, осколков в теле и не сосчитать, не все удается достать. «Север» потомственный шахтер, работал в проходке на шахте Калинина. Утверждает, что настоящего патриота от того, кто пиарится, может «отличить в лет». Потому для него и так ценны те, кто на днях дал концерт в Доме ветерана Донецкой республиканской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».

Донецкий квартирник

Этот концерт под названием «Донецк-Магадан: творческое единение» прошел при содействии Донецкой республиканской библиотеки для молодёжи, в рамках проекта «Солдатская библиотека».

На концерте в Донецке равнодушных зрителей не было. Фото: Личный архив

Вечер был задуман как литературно-музыкальный квартирник, как разговор по душам, где каждое слово, каждая нота рождалась бы в атмосфере искренности и тепла.

Название «Донецк-Магадан» неслучайно - это символ связи, ниточка, протянувшаяся через огромное расстояние, но объединяющая людей общими переживаниями, общими песнями и стихами.

Своё творчество представили три удивительных человека, настоящие патриоты - Владимир Скобцов - автор народного гимна Донбасса «Донбасс за нами», поэт, бард, член Союза писателей России, Игорь Дадашев -режиссер-кинодокументалист, поэт, прозаик, театральный режиссер, член Союза журналистов России, Союза театральных деятелей России, Союза советских офицеров. А еще военнослужащий армии РФ Георгий Тесля - Герасимов - известный российский актер театра и кино, участник СВО.

- Все, кто был на мероприятии: ветераны, молодежь, представители творческой интеллигенции, все почувствовали эту особую связь. Это было подтверждением того, что единство духа, проявляющееся в искусстве, способно преодолевать расстояние и время, укрепляя веру в лучшее, - говорит Владимир Скобцов, чьи песни трогают до слез и бойцов на передовой, и мирных жителей в разных уголках России.

Звезда сериала «След» не смог остаться равнодушным

У каждого, кто общался с ветеранами — свой особенный и неповторимый путь на передовую. Сначала Георгий Тесля - Герасимов, звезда сериала «След», где он много лет играл майора Лисицына, был военным корреспондентом и занимался съемкой документального фильма. А 7 октября подписал контракт и пополнил ряды бойцов 3-го батальона имени 383-й шахтерской дивизии армии ДНР. Именно документальный фильм, интервью с бойцами, и подтолкнули его встать в их ряды.

Георгий Тесля - Герасимов. Фото: Личный архив

Георгий стал одним из первых российских артистов ушел добровольцем в зону СВО.

Артист рассказал, что служит в Донбассе, потому что это земля его предков, которые сражались в Великой Отечественной войне. Он признался, что ранее не проходил срочную службу из-за проблем со здоровьем.

- У меня странная ситуация: когда-то даже на срочную службу не взяли по болезни. Но сегодня я здоров, как видите. Не служил, не стрелял никогда, а теперь научился всему: стрелять, оказывать первую медицинскую помощь, выживать, — рассказал Георгий.

Фильм стал исповедью

Игорь Дадашев из Магадана, его называют гордостью Колымы за тот патриотизм, который он проявил по отношению к событиям в Донбассе, за его искренние и правдивые документальные ленты, истории людей, которые западают прямо в сердце.

Игорь Дадашев. Фото: Личный архив

За последние три года Игорь Дадашев создал три полнометражных документальных фильма и ряд короткометражных работ, снятых в Донбассе. Одна из этих картин — «Это наша земля — Новороссия» (2024) — стала участником престижной кинопремии. В своей работе автор выступил как режиссер и оператор постановщик.

В фильме показаны правдивые истории жителей Донбасса — не актеров, а реальных людей, рассказывающих о своей жизни. - Для меня этот фильм стал исповедью… Исповедью как режиссера, оператора, журналиста и патриота, — делится Игорь Дадашев.

Перед премьерой фильма Игорь Дадашев был удостоен нагрудного знака «Народный фронт. Всё для Победы!». Эта награда вручается тем, кто использует свои профессиональные навыки на благо общества и помогает участникам спецоперации.

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