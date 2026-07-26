Лейтенант Александр Васин: «Я сбежал из дома в 15 лет, чтобы защищать Донбасс»

Отец и сын Васины в гостях у «Комсомолки» Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Настоящие - так можно сказать о многодетной семье Васиных из Макеевки. Наверное, когда-нибудь о них снимут фильм или напишут книгу. Потому что в одной статье не рассказать о многогранности этой семьи.

В семье Васиных, где иконы соседствуют с семейными фото, вера и патриотизм не являются просто словами. Математики по образованию, Василий Николаевич и Виктория Юрьевна воспитали пятерых детей. Старший из парней, Александр, приписал себе возраст, чтобы уйти в ополчение. А самая младшая, Серафима, родилась буквально под разрывы снарядов в 2014 году, где в нескольких километрах от роддома стреляли танки ВСУ.

Васины победили в национальном конкурсе «Семья года», еще во многих проектах, но не водрузили на себя «короны звезд».

Виктория и Василий по образованию математики. Фото: Личный архив

Простая, но такая сложная формула счастья

Василий и Виктория говорят о формуле семейного счастья просто: вера, любовь, забота. На вопрос, что самое главное в жизни, Васины отвечают: «Каждый день делать хотя бы одно доброе дело не для себя». В самые трудные времена помогали пожилым землякам, делились продуктами. И сейчас они в казачестве, а Александр - офицер профессиональной российской армии.

Старшая дочь Евгения с отличием окончила магистратуру Донецкого национального университета по специальности «Экономика», получила второе высшее образование в сфере управления.

Младший сын Дмитрий с отличием закончил школу. Увлекается моделированием, лего-конструированием, закончил музыкальную школу по классу флейты. В 12 лет самостоятельно разработал сайт для иконы «Умягчение злых сердец - Донецкая».

Его сестричка Ксения посвятила себя медицине, в начале СВО работала в госпитале, сейчас заканчивает медицинский университет. А «огненная девочка». Сейчас Ксения работает в Питере, в знаменитой Мариинской больнице, открытие которой состоялось еще в 1805 году. Серафима развивает свои таланты в музыке, участвует в разных конкурсах.

Большая и счастливая семья Васиных: Виктория, Василий и их дети (слева направо) Дмитрий, Александр, Евгения, Серафима, Ксения. Фото: Личный архив

Защищал Донбасс с первых дней украинской агрессии

В свою редкую увольнительную Саша вместе с отцом пришел в редакцию «Комсомолки». Сейчас он разведчик, имеет награды, в том числе орден Мужества.

- Выбрал свой путь в 15 лет, правда, сбежал из семьи, но служу по сей день. Написал записку, подделал копию документа, возраст приписал, умчался в Луганск, там уже все активно начиналось, - говорит Саша.

Как рассказывает Василий Николаевич, о побеге в семье узнали постфактум.

- Из Луганска позвонили мои знакомые ребята, казаки. Сказали, что ваш сын собирается ехать на передовую. И мы фактически с электрички уже его сняли. Пообщались, провели профилактическую беседу, - говорит Василий Васин.

Ситуация в Донбассе обострялась, Александр поступил в интернациональную бригаду «Пятнашка» непризнанной тогда ДНР. В бригаде несовершеннолетних, но в хорошем смысле отчаянных, в начале 2015 года было четверо человек.

- Я понял, что уговаривать Сашу остаться дома бесполезно, все равно сбежит, - говорит отец.

Командиры решили, что парням лучше быть под присмотром

- Ахра Русланович Авидзба (позывной «Абхаз») — на тот момент командир интернациональной бригады «Пятнашка», Герой Донецкой Народной Республики — случайных людей не принимал. Он всегда был и остается открытым. Не было такого, как бывает, что я начальник, а все остальные не так сражаются. Его власть строилась на авторитете, настоящий отец-командир. Мог поддержать, но если ты не прав, то, так сказать, пожурить. Наоборот, он всегда с нами вместе ел, всегда вперед вел, - говорит Александр.

Когда бригада празднует свой юбилей, это особенный день для Васиных. Ополчение переформировалось в полноценную армию, а друзья, проверенные в боях, - это святое. Тогда их, прибившихся к «Пятнашке», молодых пацанов было четверо.

Александр участвовал в боях на самых опасных направлениях. Фото: Личный архив

- Нас берегли, - рассказывает Саша. - Участвовали в боях за донецкий аэропорт, на других важных направлениях. Нас посылали в самые тихие места. А оказалось, что именно там было громко. Помню, в самом начале, прихожу к командиру, говорю, ремень нужен. А он в ответ: «Ремня нет, могу дать каску».

Сослуживцы говорили, что именно эти несовершеннолетние показывали стойкость своим старшим товарищам.

В 16 лет Александр получил нагрудный знак «За заслуги перед Республикой». Саша говорит, что было очень волнительно: вручал первый Глава ДНР Александр Захарченко.

Военную карьеру Саша делать пока не собирается.

- Как только победим, буду заниматься гуманитарными проектами, - говорит лейтенант. - Мы детям помогали, спрашивали у детского омбудсмена — куда помощь отвезти. Сбрасывались с пацанами и везли.

О том, что самое страшное, Саша говорит просто и до боли грустно:

- Сообщать родным, что сын или отец погиб. А еще «чистить» телефонную книгу и убирать из контактов тех товарищей, кого уже нет.

А эти строки из письма младшей сестренки Саши — Серафимы:

«Пока ты там, я обещаю тебе: я буду беречь наш дом. Я буду помогать маме, хорошо учиться и растить тот дубок, что мы с тобой посадили перед твоим уходом. Он уже почти с меня ростом. Когда ты вернёшься, он будет могучим деревом, таким же сильным, как ты. Так что спасибо. За всё. За каждый твой вдох там, который даёт возможность дышать мне здесь. За твои усталые глаза, которые следят за горизонтом, чтобы мои глаза видели только мирное небо. Мы ждём тебя. Обязательно дождись и ты. Возвращайся. Твой пост у моего окна пуст уже слишком долго. Твоя младшая сестра, та, чей сон ты охраняешь».

Александр участвовал в боях на самых опасных направлениях

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