Спасал храмы и эвакуировал людей из заминированных подвалов: Донецкий атаман Александр Ефременко стал ангелом-хранителем для сотен жителей Донбасса

Атаман Александр Ефременко в гостях у «Комсомолки» Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Не увешан медалями, не машет нагайкой или шашкой, не вещает о своих подвигах. Такой вот он - коренной дончанин, атаман общественной организации «Союз казаков Новороссии» и городского казачьего общества «Станица Донецкая» Александр Ефременко.

По первому образованию экономист, до 2014 года работал в крупных транспортных компаниях в сфере логистики, затем окончил аспирантуру и получил ещё квалификацию философа и психолога, преподает в донецком филиале «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Изучает историю нашего края, который основали казаки. С 2018 года член Союза писателей Донецкой Народной Республики.

Когда в 2014 году Украина начала агрессию против Донбасса, Александр Ефременко вместе с группой единомышленников встал в ряды ополчения. Позывной «Серафим» знают ещё с того времени.

Александр Ефременко. Фото: Личный архив

«ВО МНЕ КРОВЬ ДОНЕЦКАЯ»

- В лобовую атаку на танк не шел, штурмовиком не был, - сразу говорит атаман. - Еще в 2014 году мог бы уехать из Донецка. Но я люблю этот город, во мне кровь донецкая.

Сан Саныч, как тепло называют атамана его друзья, изучает историю родного края. Его убеждение, которое строится на исторических фактах, в том, что нынешний Донецк должен видеть своих основателей не в предпринимателях-строителях металлургических заводов, как англичанин Джон Юз, а в казаках. Ведь они много веков жили и живут на этой земле.

- Территория ДНР – это земли войска Донского, но не полностью. По реке Кальмиус проходила граница между казаками Донскими и Запорожскими. С севера были слободские казаки. И Свято-Успенская Святогорская Лавра издревле носит второе название – Казачья Лавра. Лично во мне все пополам делится: по материнской линии – запорожцы, а по отцовской – донцы. Так что я потомственный, урожденный донецкий казак, - рассказывает Александр Ефременко. - По отцу родные мои прадедушка и прабабушка приехали с Дона в Коньково (это под Новоазовском — Авт.), в старую казачью станицу. Моя двоюродная прабабушка пела на клиросе в казачьем храме, он и сейчас в Коньково есть. Прадед мой по отцу до конца жизни работал конюхом. Предки похоронены на родной земле - в Коньково. Дальше семья переехала в Зугрэс, потом в Донецк, и вот, собственно говоря, на донецкой земле я в четвертом поколении.

ПРОВОДИЛ ПЕРВЫЕ ГУМКОНВОИ

- У нас была очень небольшая боевая группа. Наша задача была охрана и сопровождение, в том числе первых в 2014 году гуманитарных конвоев. Это белые КАМАЗы, которые везли продукты, лекарства. Горячие эпизоды были, и гранаты под ноги летели, и пули свистели от украинских ДРГ - вспоминает атаман. - Моя группа — это люди, которые не спрашивали — куда и зачем идем. Понимали, что надо. И шли.

В ходе выполнения боевых задач приходилось спасать и православные храмы. В том числе возле Донецкого аэропорта, где шли активные бои с ВСУ.

- Мы с нашей группой эвакуировали храмы. И Господь так управил, что помогал в одном из храмов во имя св. княгини Ольги, который до украинской агрессии находился недалеко от Донецкого аэропорта, возле разрушенного Путиловского моста. Теперь вот являюсь старостой храма, иногда пономарю в алтаре вместе с батюшкой. Мы эвакуировали этот храм в 2014 году, спасли все, что можно было сохранить, - вспоминает атаман. - Я активный участник крестного хода с нашей мироточивой иконой Богородицы «Умягчения злых сердец -Донецкая». Мы объехали с иконой и другими святынями Донецким крестным ходом всю передовую за все эти годы. Икона не раз чудесным образом мироточила, и это видели бойцы, все мы.

Атаман (справа) в храме св. Княгини Ольги. Фото: Личный архив

БЫЛ В МАРИУПОЛЕ, СПАСАЛ ЛЮДЕЙ

Началось СВО, Александр Ефременко в составе сводной группы отправился в Мариуполь, вслед за передовыми отрядами.

- В штурмовых действиях я не участвовал, никаких баек об этом никому не рассказывал. А вот людей из подвалов, в том числе заминированных украинскими националистами, мы спасли достаточно. В одном подвале находилось 84 человека, и чтобы их вывести, сами снимали растяжки (импровизированное взрывное устройство, в котором ручная граната используется в качестве противопехотной мины - Авт.). В другом подвале находилось 60 человек. Где-то была семья из пятерых детей, где осталась в живых только тетя, отца не было, а мать трое суток умирала у них на руках, истекая кровью, - рассказывает он.

По-особенному ему вспоминается эвакуация двух детских домов совместно с миссией уполномоченного по правам детей при Президенте России — их воспитанники благополучно попали в Москву.

Александр Ефременко эвакуировал жителей Мариуполя в 2022 году. Фото: Личный архив

- Участников этой операции украинские власти в международный розыск объявили, якобы детей похитили. И я горжусь, что, среди прочих, причастен к их спасению, - рассказывает атаман.

А на вопрос, что больше всего запомнилось в этих спецоперациях, без слез слушать невозможно.

- Были дети из подвала, - говорит атаман. - Мы пришли, принесли то, что можно нести в руках. Знали, что будем и детей спасать. Взяли яблоки, шоколадки. И вот выходят три девочки из подвала. Самая маленькая говорит: «Можно, я вас обниму?» Вот это я не забуду никогда.

«НЕ ЛЮБЛЮ РЯЖЕНЫХ»

К истории казачества Александр Ефременко относится очень серьезно. А вот тех, кто казаками притворяется, очень не почитает.

- Я еще при Украине видел людей, которые одевали на себя папахи, называли себя казаками и занимались всякими непотребствами. При Украине казачество большей частью - это вообще было какое-то скоморошество. Я не хотел иметь с ними ничего общего. Я всегда знал, что я исконных казацких кровей, но с украинским казачеством в том виде, в котором оно было при Украине, я не хотел иметь ничего общего, - говорит атаман.

СТАНОВЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОНЕЦКОГО КАЗАЧЕСТВА

5 декабря 2024 года первое реестровое казачье общество ДНР «Станица Донецкая» получило свидетельство о государственной регистрации. Этому событию предшествовал многолетний нелегкий целенаправленный труд.

Атаман - активный участник крестного хода с нашей мироточивой иконой Богородицы «Умягчения злых сердец -Донецкая». Фото: Личный архив

- С 2014 года мы начали объединять в единую общину настоящих донецких казаков. Многие из них воюют, многие погибли, к сожалению. Нам удалось зарегистрировать на данный момент 8 городских казачьих обществ, это первичная организация, 6 из которых вошли уже в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Кроме того, зарегистрировано уже одно районное казачье общество, центральное. И мы вплотную подошли к тому, что мы зарегистрируем окружное казачье общество, отдельный Донецкий казачий округ, который напрямую должен влиться во Всероссийское казачье общество.

Отвечая на вопрос, чем еще занимаются казаки, атаман ответил:

Казаки, в соответствии с «Законом о государственной службе российского казачества» взяли на себя ряд обязательств: совместно с МВД, занимаются охраной общественного порядка. А вместе с МЧС - ликвидацией последствий стихийных бедствий, пожаров. Казаки занимаются охраной лесных и водных ресурсов. Минприроды ДНР, в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», развивает лесное хозяйство и мы готовы подставить плечо, - пояснил Ефременко.

По словам атамана, в казачьей общине отдельно зарегистрированы региональные общественные организации - «Союз казаков Новороссии» и молодежный казачий отряд «Карачун».

Общее выше личного — девиз наших казаков.

Дизайн этой футболки придумали юные донецкие казаки. Атаман ее носит с гордостью Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

- У нас пока нет кадетского корпуса, обучаться можно в Ростовской области. Но скоро появятся первые казачьи классы. Как - то встретил маму из Донецка, сын которой учится в казачьем кадетском корпусе. Спрашиваю, мол, почему выбрали этот путь. Она ответила просто: «За год сын стал другим. Уважает старших, помогает. Будто что - то переключается в голове у ребят на искреннее, настоящее».

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