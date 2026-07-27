Покорил Эльбрус в память о детях Донбасса: Спасатель из Горловки развернул баннер на высоте 5642 метра

Сотрудник МЧС из ДНР покорил Эльбрус в память о детях Донбасса. Фото: МЧС России по ДНР

Сотрудник МЧС России из Донецкой Народной Республики Сергей Косяченко совершил восхождение на Эльбрус в память о детях, погибших в результате боевых действий в Донбассе. Горловский спасатель посвятил свой подъем памятной дате - 27 июля, когда в регионе чтят память юных жертв войны. На самой высокой точке Европы, на высоте 5642 метра, офицер развернул флаг спасательного ведомства и мемориальный баннер в честь погибших ангелов Донбасса.

Как сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, Сергей Косяченко уже 11 лет служит в Горловке, где занимается вопросами гражданской обороны и защиты населения. Подготовка к покорению вершины заняла у него около полугода. Офицер прошел через изнурительные тренировки, направленные на развитие выносливости, чтобы успешно справиться со сложнейшим горным маршрутом.

Сотрудник МЧС из ДНР покорил Эльбрус в память о детях Донбасса. Фото: МЧС России по ДНР

- Мы часто сталкиваемся в своей работе с горем, которое переживают родители и близкие, потерявшие своих детей из-за обстрелов и атак БПЛА, и это очень тяжело, - сказал Сергей Косяченко.

Своим поступком он хотел напомнить, что у каждого человека есть мечты, но у сотен погибших детей Донбасса уже нет шанса их осуществить.

С 2014 года список невинных жертв агрессии украинских формирований превысил 250 имен, и эта трагедия навсегда останется неизгладимой болью для жителей Республики.

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