По упрощенной процедуре получить российские номера и документы на авто в ДНР могут граждане РФ и местные юридические лица. Фото: Архив МВД по ДНР

Для жителей ДНР продлили срок упрощенной регистрации автомобилей в 2026 году. На минувшей неделе был принят соответствующий федеральный закон, который распространяется на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: ПРОДЛЕН СРОК ОФОРМЛЕНИЯ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

Напомним, что автовладельцам в ДНР нужно было до конца 2025 года заменить документы и номерные знаки образца ДНР или Украины на российские. Сделать это можно было в любом подразделении МРЭО ГИБДД МВД по ДНР, независимо от места регистрации или проживания.

Однако не все жители успели пройти эту процедуру. Поэтому с января 2026 года оказались перед сложным выбором: продолжать ездить со старыми номерами и документами и платить штрафы до 5 тысяч рублей или оформлять авто как ввезенное из-за границы с уплатой пошлины и других сборов.

Теперь законодатели наделили Правительство России правом в 2026–2027 годах устанавливать порядок, когда автомобили, зарегистрированные в четырех регионах или на Украине до 31 декабря 2025 года, можно будет поставить на учет без уплаты:

- таможенных платежей;

- утилизационного сбора;

- государственной пошлины.

Также для регистрации не потребуются диагностическая карта, таможенные документы и прохождение процедуры оценки соответствия техническим требованиям.

Упрощенные правила распространяются на транспортные средства, принадлежащие гражданам России, которые постоянно проживают или проживали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на момент их вхождения в состав РФ. А также на авто местных юридических лиц и на машины, обращенные в госсобственность и впоследствии переданные в казну или государственным организациям.

РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ОФОРМИТЬ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

Для замены документов и номерных знаков в упрощенном порядке необходимо предъявить в подразделении МРЭО паспорт гражданина РФ или вид на жительство в РФ, а также сведения о постоянном проживании на территории Республики на день принятия в РФ.

Кроме того, следует предоставить автомобиль для сверки номеров на кузов и двигатель, сдать украинские или республиканские номерные знаки и документы на машину.

Российский паспорт транспортного средства будет оформлен на бумажном носителе.

Кстати, еще одна хорошая новость для автовладельцев: гаражная амнистия продлена на пять лет, до 1 сентября 2031 года.

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