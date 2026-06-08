Для получения в собственность земельного участка под гаражом нужно набраться терпения и сил Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В региональном Министерстве имущественных и земельных отношений рассказали, как оформить в собственность гараж и земельный участок по «гаражной амнистии» в ДНР в 2026 году.

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ» В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОСТАВИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Прежде всего, нужно выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Для этого необходимо обратиться в офис МФЦ с запросом о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Если участок не стоит на учете, то его предстоит образовать. Обратитесь к кадастровому инженеру за схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Эта услуга платная. Схему готовить не нужно, если утвержден проект межевания.

После подготовки схемы участка следует обратиться в местную администрацию, если земля находится в муниципальной собственности. Или в Минимущества ДНР, когда земля принадлежит государству.

К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются все имеющиеся документы и схема. В комплекте обязательно должны быть документы, обосновывающие испрашиваемую площадь земельного участка: заключение кадастрового инженера, ранее оформленнный технический паспорт, технический план или иное.

После принятия положительного решения нужно снова идти к кадастровому инженеру - уже для подготовки межевого плана земельного участка, а также технического плана гаража, если право собственности на гараж не зарегистрировано.

Затем межевой план нужно направить в Росреестр для постановки земельного участка на кадастровый учет. Сделать это можно через офис МФЦ. После постановки на учет вы получите выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на земельный участок.

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ» В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И ГАРАЖ

После выполнения всех этих подготовительных действий наконец-то можно получить землю в собственность. Обратитесь в орган местного самоуправления (или в Минимущества ДНР) с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. Предоставьте документы:

- выписку из ЕГРН на земельный участок;

- технический план гаража, если право собственности на гараж не зарегистрировано.

В случае, если земельный участок уже стоял на кадастровом учете, у него есть точные границы, и вы не подавали заявление в местную администрацию о предварительном согласовании предоставления, то приложите к заявлению все имеющиеся документы на участок и документы, обосновывающие испрашиваемую площадь земельного участка: технический паспорт, заключение кадастрового инженера, технический план или иное.

В итоге орган местного самоуправления (или Минимущества ДНР) примет решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. Для регистрации права собственности на участок и гараж в ЕГРН вам необходимо обратиться в ближайший офис МФЦ. После получения выписки из ЕГРН гараж и земля под ним официально ваши.

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