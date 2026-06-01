«Гаражная амнистия» распространяется на капитальные гаражи, возведенные до принятия ДНР в состав РФ

В региональном Министерстве имущественных и земельных отношений рассказали, какие гаражи можно бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность по «гаражной амнистии» в ДНР в 2026 году.

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ» В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКОЙ ГАРАЖ МОЖНО ОФОРМИТЬ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

Жители ДНР, как и все граждане РФ, могут по «гаражной амнистии» до 1 сентября 2026 года (возможно, этот срок будет продлен) бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и землю под ними. В республике данный вопрос регулируется Законом ДНР от 31.10.2025 г. №221-РЗ, который внес изменения в статью 13 Закона ДНР от 29.12.2023 г. №39-РЗ «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности ДНР или муниципальной собственности».

В Минимущества сообщили, что земельный участок под гаражом можно получить бесплатно, если выполняются сразу три условия:

- гараж является капитальным строением, которое имеет прочную связь с землей;

- гараж возведен до принятия ДНР в состав РФ (4 октября 2022 года) и права на строение у гражданина отсутствуют (часть 7 статьи 13 Закона ДНР от 29.12.2023 № 39-РЗ).

- участок был предоставлен или передан какой-либо организацией, в том числе, с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях.

Под «гаражную амнистию» не попадают металлические гаражи, не являющиеся объектом капитального строительства. Однако из этого правила есть исключение. Приобрести в собственность земельный участок под некапитальным гаражом можно, если:

- гараж располагается в гаражном кооперативе;

- земельный участок под кооперативом ранее был передан на праве постоянного (бессрочного) пользования либо договора аренды, заключенного в порядке переоформления права постоянного (бессрочного) пользования.

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ» В ДНР В 2026 ГОДУ: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ И КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

Если земля под гаражом муниципальная, то обращаться нужно в местную администрацию. Если участок принадлежит региону, то - в Минимущества.

Для оформления гаража в собственность нужны следующие документы:

- документ о предоставлении или ином выделении земельного участка либо о возникновении права на использование такого земельного участка;

- документ, подтверждающий приобретение гаражным кооперативом права на использование такого земельного участка;

- справка или иной документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе (если гараж в кооперативе);

- технический паспорт на гараж (подготовленный до 01.01.2013 г.), который необходим для технической инвентаризации гаража;

- договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - в случае, если с заявлением обращается представитель;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель.

