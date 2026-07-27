ВС РФ продвинулись на Добропольском направлении в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. За сутки российские силы освободили еще один населенный пункт в регионе.

- Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

За сутки ВС РФ нанесли удары по 12 бригадам противника в районах Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Новоандреевки, Сергеевки, Золотого Колодезя, Светлого, Новониколаевки в Донецкой Народной Республике и Сухаревой Балки в Днепропетровской области.

На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 370 военнослужащих, пять автомобилей, артсистему и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

На другом направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по вооруженным формированиям Украины в районах Маяков и Донецкого в Донецкой Народной Республике.

Вооруженные формирования Украины потеряли до 210 солдат, 21 автомобиль, две артсистемы и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по девяти бригадам противника в районах населенных пунктов Дружковка, Красный Молочар, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Василевская Пустошь Донецкой Народной Республики.

В зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, четыре бронемашины, 29 автомобилей, две артсистемы и радиолокационную станцию RADA израильского производства.

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