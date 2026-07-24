Больничный лист по уходу за взрослым родственником можно оформить только при условии, что он находится на амбулаторном лечении. Фото: Архив Минздрава ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали об условиях и размерах оплаты при уходе за взрослым родственником по больничному листу в ДНР в 2026 году.

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В Соцфонде сообщили, что официально трудоустроенный гражданин имеет право оформить больничный лист по уходу за взрослым родственником, если тому требуется присмотр по медицинским показаниям.

Ухаживать можно за супругом или супругой, родителями, сестрами или братьями, бабушками, дедушками и другими близкими родственниками. Но при условии, что они находятся на амбулаторном лечении.

Больничный лист по уходу нельзя взять при лечении гражданина в стационаре или хронической болезни в период ремиссии. А также, если ухаживающий находится в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет или в отпуске за свой счет.

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Поликлиника выдаст листок нетрудоспособности не более чем на 7 календарных дней по каждому случаю ухода за больным членом семьи при амбулаторном лечении. Отделение СФР по ДНР оплатит их, но не более 30 дней суммарно в год.

Расчет выплат по больничному листу зависит от страхового стажа гражданина и его заработной платы. Если заработок меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) или страховой стаж меньше 6 месяцев, средний дневной заработок считают с учетом МРОТ, который в этом году составляет 27 093 рубля.

При стаже от 6 месяцев до 5 лет работник получит на больничном 60% среднего заработка. От 5 до 8 лет - 80%, более 8 лет - 100%.

Таким образом, максимальные размеры пособия за один день нетрудоспособности составят:

- при 100% размере выплаты — до 6 827,40 рубля;

- при 80% — до 5 461,92 рубля;

- при 60% размере выплаты — до 4 096,44 рубля.

Важно учесть, что при расчете пособия по листам нетрудоспособности, открытым в 2026 году, берется доход работника за 2024 и 2025 годы.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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