Предусмотрены разные правила выдачи больничного листа в зависимости от того, какой у вас отпуск - оплачиваемый или за свой счет. Фото: Архив Минздрава ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали об условиях оплаты во время отпуска больничного листа в ДНР в 2026 году.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА

Июль – разгар летнего сезона отдыха. И как бывает обидно заболеть в период отпуска! В таких случаях возникает закономерный вопрос: что будет с отпуском и больничными выплатами?

В Соцфонде сообщили, что оформление пособия по временной нетрудоспособности зависит от того, какой у вас отпуск - оплачиваемый или за свой счет. Для них установлены разные правила выдачи больничного листа.

В оплачиваемом отпуске больничный оформляется и оплачивается в общем порядке. Дни отдыха, совпавшие с болезнью, сохраняются.

По договоренности с работодателем можно продлить отпуск на количество дней болезни или перенести их на другое время. В случае переноса выплаченные отпускные пересчитают.

При увольнении после отпуска с сотрудником окончательно рассчитываются перед началом отпуска. Болезнь не продлевает отпуск и не меняет дату увольнения.

В отпуске за свой счет больничный не оплачивается. Его оформят и оплатят со дня окончания такого отпуска, если болезнь продолжается. Можно написать заявление, чтобы с согласия работодателя досрочно прервать отпуск за свой счет. И тогда взять больничный.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В ДНР В 2026 ГОДУ: СРОКИ И РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ

Расчет выплат по больничному листу зависит от страхового стажа гражданина и размера его заработной платы за предыдущие два года. При стаже от 6 месяцев до 5 лет выплачивается 60% среднего заработка. От 5 до 8 лет - 80%, более 8 лет - 100%. В этом году максимально за один день нетрудоспособности можно получить до 6 827,40 рубля.

Если стаж до 6 месяцев, то размер пособия рассчитывается в соответствии с минимальным размером отплаты труда (МРОТ), который в 2026 году составляет 27 093 рубля.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в течение 10 рабочих дней после того, как медицинская организация закроет больничный лист, а в Соцфонд поступят необходимые сведения. За первые три дня больничного работодатель должен перечислить деньги вместе с ближайшей зарплатой.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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