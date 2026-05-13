В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, как с помощью мессенджера МАХ закрыть больничный лист в ДНР в 2026 году.

В Соцфонде сообщили, что если вы завершили лечение, то теперь закрыть больничный можно дистанционно через национальный мессенджер МАХ.

Процедура закрытия листка нетрудоспособности происходит по инициативе лечащего врача. На очном приеме и при открытии больничного листа доктор оценивает состояние пациента и определяет возможность дистанционного закрытия листка нетрудоспособности в мессенджере МАХ.

Назначается дата и время телемедицинской консультации, и за сутки в мессенджер MAX приходит ссылка для подключения. По итогу консультации врач принимает решение о закрытии больничного или приглашает на очный прием для корректировки лечения.

После закрытия больничного листа вам придет уведомление на «Госуслуги».

Напомним, что первые три дня болезни оплачивает работодатель, последующие дни – региональное отделение Соцфонда России.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В ДНР В 2026 ГОДУ: СРОКИ И РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ

Расчет выплат по больничному листу зависит от страхового стажа гражданина и размера его заработной платы за предыдущие два года. При стаже от 6 месяцев до 5 лет выплачивается 60% среднего заработка. От 5 до 8 лет - 80%, более 8 лет - 100%. Максимально за один день нетрудоспособности можно получить до 6 827,40 рубля.

Если стаж до 6 месяцев, то размер пособия рассчитывается в соответствии с минимальным размером отплаты труда (МРОТ), который в 2026 году составляет 27 093 рубля.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в течение 10 рабочих дней после того, как медицинская организация закроет больничный лист, а в Соцфонд поступят необходимые сведения. За первые три дня больничного работодатель должен перечислить деньги вместе с ближайшей зарплатой.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

