Два года на переработку одного террикона: В ДНР стартовал долгожданный проект

В ДНР почти 600 терриконов, более 130 из них - горящие Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике инвестор начал промышленную переработку терриконов. Работы ведутся на шахтных отвалах в Торезе и Снежном. Применяется метод сухой сепарации, т. е. отвалы разделяют на уголь и породу. Уголь используется как топливо, порода — в дорожных работах.

На переработку одного террикона уйдет около 2 лет. Общие инвестиции составят более 100 миллионов рублей.

Переработка - комплексный процесс

Как рассказал в эксклюзивном интервью «КП Донецк» министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков, переработку терриконов нужно рассматривать как комплексный процесс.

- К примеру, обнаружен объект накопленного вреда - стихийная свалка. Мы же не по экономическим соображениям ее убираем, а берем во внимание санитарно-гигиеническую сторону проблемы, вред для окружающей среды, загрязнение почвенных вод. Так и вопрос с терриконами лучше рассматривать с разных сторон, - заявил министр.

Терриконы, если они не полностью покрыты зеленью, пылят, причем эта пыль опасна для здоровья.

- Сильный дождь вымывает породу (а в ней тяжелые металлы) и куда она идет дальше? В ручьи, реки и подземные воды. Тем самым ухудшается качество природных вод, - пояснил Шебалков.

Опасный дым

В ДНР насчитывается 582 террикона, из них 132 горящих. Только в Донецке более 100 терриконов, которые занимают площадь в тысячу гектар городской земли. Такие цифры приводил в интервью «КП Донецк» директор ДонУГИ Сергей Балов.

Отдельную опасность представляют горящие терриконы. Хотя внешних признаков горения — на мимолетный взгляд — может и не быть, внутри отвала идет сложный химический процесс.

Как выяснили ученые ДонУГИ, температура внутри террикона может превышать 500ºС. За сутки с его поверхности выделяются тонны вредных газов.

Отметим, что национальный проект «Экологическое благополучие», мероприятия по которому проводит Министерство природных ресурсов и экологии ДНР, предусматривает меры по снижению выбросов от терриконов.

Кладезь ценных металлов

Запасов полезных ископаемых, накопившихся в терриконах, достаточно, чтобы удовлетворить потребности промышленности на многие десятилетия вперед. И не надо строить рудник — все уже на поверхности.

Галлий, германий, другие тяжелые металлы в разных пропорциях — вот богатство терриконов Донбасса. Выделить их из породы сложно, но возможно. А еще в терриконах может содержаться до 35% угля от общей массы отвала.

- Переработка породных отвалов позволит сократить расходы на поиски новых и доразведку эксплуатируемых месторождений и обеспечить сохранение природных ресурсов в недрах, повысить производительность труда за счет рентабельной переработки уже добытого сырья, являющегося готовым полупродуктом и находящегося вблизи действующих предприятий, - утверждают ученые ДонУГИ.

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