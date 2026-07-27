В Курахово планируют нарастить жилищный фонд и возродить машзавод

Эксперты предложили базовый сценарий социально-экономического развития города. Фото: «Движение Первых» ДНР

Эксперты Единого института пространственного планирования РФ обсудили перспективы развития Курахово и представили базовый сценарий социально-экономического развития города.

Эксперты предложили базовый сценарий социально-экономического развития города. Фото: ЕИПП РФ

Согласно разрабатываемому генплану, к 2046 году суммарная поэтажная площадь жилой застройки в Курахово должна увеличиться на 800 тысяч квадратных метров. Площади под индивидуальное жилье вырастут на 109 га, под многоквартирное - на 23 га. Для восстановления жилищного фонда предложены три зоны комплексного развития общей площадью 121 га.

Важное место в плане занимает возрождение промышленности. Предусмотрено восстановление Кураховского машзавода с его интеграцией в строительный кластер ДНР - предприятие будет специализироваться на производстве металлоконструкций. Также планируется строительство завода по переработке пластика, стекла и металла, производств лакокрасочных материалов, высокоточных деталей и грузоподъемного оборудования. Вдоль железной дороги хотят разместить ремонтно-логистический центр для обслуживания предприятий, задействованных в освоении Шевченковского месторождения лития.

Эксперты предложили базовый сценарий социально-экономического развития города. Фото: ЕИПП РФ

В рамках развития агропромышленного комплекса предлагают восстановить элеватор, хлебозавод, рыбное и тепличное хозяйства, а также построить молокозавод и ферму бахчевых культур - это укрепит продовольственную безопасность региона.

Кроме того, планируется строительство 7-километровой объездной дороги вдоль юго-западной границы города, электрификация железнодорожной линии и реконструкция объектов железнодорожной инфраструктуры.

Эксперты предложили базовый сценарий социально-экономического развития города. Фото: ЕИПП РФ

Реализация 13 проектных решений позволит создать в Курахово порядка 2800 новых рабочих мест.

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