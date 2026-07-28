В ДНР почтили историческую дату. Фото: Росгвардия

Ко Дню Крещения Руси в ДНР прошла памятная акция, объединившая представителей силовых структур и добровольцев. Сотрудники СОБР «Восток-Донецк» Главного управления Росгвардии по ДНР совместно с «Народной дружиной» развернули православное знамя - как знак преемственности поколений и верности духовному наследию.

В ДНР почтили историческую дату. Фото: Росгвардия

В ДНР сотрудники Росгвардии и «Народная дружина» развернули православное знамя ко Дню крещения Руси ГУ Росгвардии по ДНР

О значении исторического выбора князя Владимира и о том, что значит быть русским, рассказал старший священник Росгвардии в зоне СВО, протоиерей Святослав Чурканов. Он напомнил, что более тысячи лет назад Русь вошла в крещенские воды Днепра и вышла из них народом, которому суждено стоять до конца. По словам священнослужителя, в Херсонесе князь Владимир определял не просто религиозный путь - он задавал вектор всей дальнейшей истории страны.

В ДНР почтили историческую дату. Фото: Росгвардия

- Сегодня мы здесь, на донецкой земле, отстаиваем этот выбор. Выбор быть русским - это не про границы, это про душу и сердце. День крещения Руси - это день, когда мы стали единым целым, - подчеркнул протоиерей.

Особое внимание священнослужитель уделил роли веры в условиях испытаний: на передовой ее значение ощущается особенно остро, и именно вера становится тем внутренним стержнем, который помогает не сломаться перед лицом трудностей.

В ДНР почтили историческую дату. Фото: Росгвардия

- Крещение Руси - это выбор. Однажды и навсегда. С праздником, православные! С днем нашей несокрушимой веры!

Напомним, ранее Денис Пушилин поздравил православных жителей ДНР с Днем Крещения Руси. Глава Республики отметил, что Крещение Руси заложило духовную ось, скрепившую русские земли.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запуск белых шаров, журавлики из бумаги и вечера памяти: Как в разных странах почтили память погибших детей Донбасса

С начала вооруженного конфликта в Донбассе от рук ВСУ погибли более 300 детей, тысячи – ранены (подробнее)