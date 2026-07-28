Под «амнистию» попадают гаражи, которые являются капитальным строением и имеют прочную связь с землей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме продлили «гаражную амнистию» до 1 сентября 2031 года. Ранее срок истекал 1 сентября 2026 года. Теперь у жителей ДНР появилась возможность без ажиотажа, бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и землю под ними.

С начала 2026 года сотрудники Управления Росреестра по ДНР поставили на кадастровый учет более 1 800 гаражных боксов и зарегистрировали на них право собственности граждан.

- Собственники получили полную уверенность в защите своих имущественных прав, что исключает риск сноса гаража, как самовольной постройки, позволяет свободно распоряжаться недвижимостью: продавать, дарить, оформлять страховку, совершать другие юридически значимые действия, – прокомментировал заместитель руководителя Управления Росреестра по ДНР Владислав Вишневский.

Кроме продления срока амнистии, обновлены методические рекомендации по «гаражной амнистии». Ознакомиться с ними можно на сайте Росреестра.

Так, подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории возможна при наличии утвержденного проекта межевания, при этом его отсутствие не является препятствием.

Образование нового земельного участка под гаражом допускается без согласия арендаторов исходного участка, если он предоставлен в аренду сразу несколькими лицами.

Отменена обязанность предоставления техплана гаража, если в ЕГРН уже есть сведения о нем.

Срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка сокращен с 30 до 20 дней.

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ» В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКОЙ ГАРАЖ МОЖНО ОФОРМИТЬ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

Жители ДНР, как и все граждане РФ, могут по «гаражной амнистии» бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и землю под ними. В республике данный вопрос регулируется Законом ДНР №221-РЗ от 31.10.2025 г., который внес изменения в статью 13 Закона ДНР №39-РЗ от 29.12.2023 г. «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности ДНР или муниципальной собственности».

В региональном Министерстве имущественных и земельных отношений сообщили, что земельный участок под гаражом можно получить бесплатно, если выполняются сразу три условия:

- гараж является капитальным строением, которое имеет прочную связь с землей;

- гараж возведен до принятия ДНР в состав РФ (4 октября 2022 года) и права на строение у гражданина отсутствуют (часть 7 статьи 13 Закона ДНР № 39-РЗ от 29.12.2023).

- участок был предоставлен или передан какой-либо организацией, в том числе, с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях.

Под «гаражную амнистию» не попадают металлические гаражи, не являющиеся объектом капитального строительства. Однако из этого правила есть исключение. Приобрести в собственность земельный участок под некапитальным гаражом можно, если:

- гараж располагается в гаражном кооперативе;

- земельный участок под кооперативом ранее был передан на праве постоянного (бессрочного) пользования либо договора аренды, заключенного в порядке переоформления права постоянного (бессрочного) пользования.

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ» В ДНР В 2026 ГОДУ: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ И КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

Если земля под гаражом муниципальная, то обращаться нужно в местную администрацию. Если участок принадлежит региону, то - в Минимущества.

Для оформления гаража в собственность нужны следующие документы:

- документ о предоставлении или ином выделении земельного участка либо о возникновении права на использование такого земельного участка;

- документ, подтверждающий приобретение гаражным кооперативом права на использование такого земельного участка;

- справка или иной документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе (если гараж в кооперативе);

- технический паспорт на гараж (подготовленный до 01.01.2013 г.), который необходим для технической инвентаризации гаража;

- договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - в случае, если с заявлением обращается представитель;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель.

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