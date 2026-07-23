В Сартане поздравили работников металлургии и торговли с профессиональными праздниками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Металлургия и торговля - две отрасли, которые являются одними из основных опор экономики нашего региона. Первая - создает материальную базу, формирует промышленный потенциал ДНР, обеспечивает сырьем и продукцией множество предприятий и производств. Вторая - обеспечивает доступность и ассортимент товаров, напрямую влияет на качество жизни наших людей.

В Сартане поздравили работников металлургии и торговли с профессиональными праздниками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сартане поздравили работников металлургии и торговли с профессиональными праздниками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мариупольском поселке Сартана состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональным праздникам этих отраслей - Дню металлурга и Дню работника торговли.

В Сартане поздравили работников металлургии и торговли с профессиональными праздниками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Благодарности вручали заместитель главы администрации городского округа Мариуполь Маргарита Полунина и исполнительный секретарь Мариупольского городского отделения «Единой России» Юлия Смирнова. За многолетний добросовестный труд и в честь празднования Дня металлурга и Дня работника торговли были отмечены 29 человек.

В Сартане поздравили работников металлургии и торговли с профессиональными праздниками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сартане поздравили работников металлургии и торговли с профессиональными праздниками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сартане поздравили работников металлургии и торговли с профессиональными праздниками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сартане поздравили работников металлургии и торговли с профессиональными праздниками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Сегодня мы чествуем людей двух важнейших профессий, чей ежедневный труд является опорой экономики нашего Мариуполя, - говорит замглавы администрации Мариуполя Маргарита Полунина. - Металлурги - это люди стальной закалки, чей профессионализм формирует промышленный фундамент города. Именно ваш созидательный труд дает импульс для восстановления и развития всей Республики. Не менее значим и вклад работников торговли: вы связываете производителя и потребителя, формируете культуру обслуживания и ежедневно обеспечиваете комфорт и доступность товаров для каждого жителя нашего города.

В Сартане поздравили работников металлургии и торговли с профессиональными праздниками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сартане поздравили работников металлургии и торговли с профессиональными праздниками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сартане поздравили работников металлургии и торговли с профессиональными праздниками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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