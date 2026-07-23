Канал Северский Донец - Донбасс будут модернизировать по современным технологиям: Экологи проанализировали, как пройдет восстановление главное водной артерии

Подпорная дамба на канале Северский Донец - Донбасс. Фото: Минстрой ДНР

Встречаю главу Министерства природных ресурсов и экологии ДНР Алексея Шебалкова и его сотрудников (крепких мужиков) еще в коридоре. Буквально пару минут назад был прилет беспилотников, их сбили. Работе министерства это не помешало.

- Враг бьет по инфраструктуре. Обесточить, отключить, - такая у него задача - прокомментировал Алексей Шебалков. Но работы по поиску альтернативных источников водоснабжения, а также проектная разработка способов восстановления канала Северский Донец - Донбасс не прекращается.

Министр Алексей Шебалков лично контролирует поиск альтернативных источников водоснабжения. Фото: Минприроды ДНР

Нормальное водоснабжение возможно

- Мы каждый день, есть обстрелы или нет — бурим скважины. Наши подведомственные подразделение работают, несмотря на риск атаки беспилотников ВСУ. Эти люди — настоящие герои, - говорит Шебалков. - Скважины передаются для эксплуатации компании «Вода Донбасса». Теперь они могут снабжать местное население.

Скважины — альтернативный источник, но важный. Но самая главная артерия тоже может быть введена в эксплуатацию.

- Когда освободится вся территория ДНР, Республика приступит к восстановлению канала Северский Донец - Донбасс. Это будет главная артерия всего Донбасса. У нас достаточно много населенных пунктов без централизованного водоснабжения. Когда будет комплексное восстановление канала, мы решим и эту проблему, - отметил министр.

По его словам, придется искать нестандартные решения. Строителям помогут своевременные полимерные покрытия, старые стальные трубы по которым вода преодолевала перепады высот, заменят на новые — как и насосы.

Водохранилища наполняются по плану

- Наше лето, к счастью, дождливое по сравнению с прошлым, - говорит Шебалков. - Наполняемость водохранилищ приблизительно от 80 до 90%.

Однако просто контролировать, как вода наполняет водохранилища, недостаточно.

- В прошлые годы наполняемость водохранилищ не была полной. Однако Республика продолжает расчистку русел основных рек, которые питают своей водой эти водохранилища. Все работы идут в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», - рассказал Алексей Шебалков.

Скептики говорят, что ВСУ разрушили канал настолько, что его легче заново построить, чем восстановить.

- Территорию, где проходит канал, нужно освободить. И уже специалисты, при натурном обследовании, будут принимать решения, каким способом проводить работы, - говорит министр.

Канал можно восстановить

- Враг взрывает насосные станции, а также трубы крупного размера. Мы знаем, где они проходят и совместно с Минстроем ДНР восстановим. Глава Республики Денис Пушилин на совещании с государственными служащими поставил всех в известность: необходимое оборудование уже закупили и оно находится под охраной сотрудниками компании «Вода Донбасса». Остался вопрос безопасности в месте проведения работ, - говорит министр.

Экологи ждут доступ в район Райгородка

- Нужно проанализировать состояние самого водозабора, откуда вода начинала свое движение в сторону Донецка. Не все методы времен СССР были адекватны нашим новым вызовам. Когда вода шла по каналу Северский Донец - Донбасс открытым способом, много ее уходило в почву. Потери воды были огромны из-за большого срока эксплуатации объекта. Плиты рассыпались, бетон крошился, и через швы между плитами пробивалась вода. В России есть новые технологии, можно залатать дыры в бетоне полимерным составом и канал будет работать. Пусть и не сразу, а после освобождения ключевых его пунктов. Тогда мы окончательно решим проблему водоснабжения Донбасса, - говорит Алексей Шебалков.

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