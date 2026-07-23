Сейчас российские войска удерживают контроль над Белицким Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Город Белицкое в ДНР перешел под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным ведомства, 22 июля штурмовые подразделения группировки войск «Центр», включая бойцов на бронетехнике, полностью завершили освобождение населенного пункта. В Минобороны подчеркнули, что успех операции стал результатом слаженных действий подразделений группировки.

- Подразделениями группировки «Центр» освобожден населенный пункт Белицкое Донецкой Народной Республики, - говорится в сообщении.

Сейчас российские войска удерживают контроль над Белицким. На территории города продолжаются мероприятия по зачистке: военные выявляют и нейтрализуют отдельных украинских боевиков, которые пытаются скрываться в подвальных помещениях зданий.

Напомним, что Белицкое расположено всего в нескольких километрах от Красноармейска (Покровска), который ранее также был освобожден российскими войсками.

Сейчас российские войска удерживают контроль над Белицким. Фото: Минобороны России

Ранее сообщалось, что ВС РФ улучшили свои позиции у Славянска, Доброполья и Алексеево-Дружковки в ДНР. Российские войска уничтожили пять артсистем и две системы РЭБ ВСУ.

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