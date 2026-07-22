Модернизация больниц, операции под медикаментозным сном и «зеленый коридор» для ветеранов СВО: Какие изменения происходят в здравоохранении ДНР

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Медицинские организации Донецкой Народной Республики по оснащению выходят на среднероссийский уровень. А новые объекты здравоохранения вводят в эксплуатацию уже полностью укомплектованными новым медицинским оборудованием. Об этом и многом другом в интервью «КП Донецк» рассказал министр здравоохранения ДНР Константин Масников.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ И АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

– Согласно национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», у нас реализуется федеральная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», в рамках которой запланировано в этом году возвести 29 модульных конструкций, – говорит Константин Викторович. – Это амбулатории, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты. Современное оборудование для них уже приобретено. Кроме того, сейчас проводим ремонт 10 амбулаторий и поликлиник в Донецке, Иловайске, Макеевке, Торезе, Харцызске, Ясиноватой, а также в Старобешевском муниципальном округе.

Многие лечебные учреждения давно нуждались в нем. Обновление зданий позволит создать современное, энергоэффективное и комфортное пространство, соответствующее всем стандартам оказания медицинской помощи нашим жителям.

В рамках рабочей поездки в Володарский округ министр проинспектировал ход строительства врачебных амбулаторий. Фото: МАХ/Масников

В Володарском муниципальном округе возводят врачебные амбулатории. Фото: МАХ/Масников

ОСНАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

– Как проходит переоснащение больниц региона?

– С 2022 года в учреждения здравоохранения Республики поставлено огромное количество медицинского оборудования. И при этом насыщение новым высокотехнологичным оборудованием ведется безостановочно.

Константин Масников совместно с Председателем Правительства ДНР Андреем Чертковым и представителем региона-шефа — города Москвы — проинспектировал ход восстановления поликлиники № 1 в Республиканской клинической больнице им. Калинина. Фото: МАХ/Масников

Константин Масников совместно с Председателем Правительства ДНР Андреем Чертковым и представителем региона-шефа — города Москвы — проинспектировал ход восстановления поликлиники № 1 в Республиканской клинической больнице им. Калинина. Фото: МАХ/Масников

К примеру, в апреле этого года с Главой ДНР Денисом Пушилиным в Республиканском онкологическом центре им. Григория Бондаря запустили линейный ускоритель, который применяется для лечения многих форм злокачественных новообразований современными методами лучевой терапии. Это важнейший шаг в борьбе с онкологическими заболеваниями, позволяющий проводить высокоточное и эффективное лечение.

В том же месяце в онкологическом центре введен в эксплуатацию современный скрининговый эндоскопический центр, где ежедневно в восьми операционных проводят гастроскопию и колоноскопию под медикаментозным сном, что важно для комфорта пациентов. Этот эндоцентр является только шестым в стране. И первым вне территории Москвы!

Масников проверил ход ремонтных работ в поликлинике Ясиноватской ЦРБ. Фото: МАХ/Масников

Масников проверил ход ремонтных работ в поликлинике Ясиноватской ЦРБ. Фото: МАХ/Масников

Масников проверил ход ремонтных работ в поликлинике Ясиноватской ЦРБ. Фото: МАХ/Масников

Масников проверил ход ремонтных работ в поликлинике Ясиноватской ЦРБ. Фото: МАХ/Масников

До конца года в Республиканском онкологическом центре планируем также установить однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ). Это метод ядерной визуализации, позволяющий получать трехмерные изображения распределения радиофармпрепаратов в органах и тканях, отражая функциональные и молекулярные процессы в организме.

На следующий год в рамках совершенствования онкослужбы у нас запланировано строительство и установка циклотрона. Благодаря данному ускорителю заряженных частиц лечебное воздействие проводится точно по форме и глубине новообразования, не затрагивая здоровые ткани и органы. Так мы выходим на уровень среднестатистического региона России, выполняя задачу, поставленную Президентом РФ Владимиром Путиным. Думаю, что мы даже перевыполним это поручение.

Константин Масников проведал пострадавших в результате недавнего обстрела ВСУ автобуса «Москва-Симферополь» в Енакиево. Фото: МАХ/Масников

ВЕТЕРАНЫ СВО – В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ

– А как налажено оказание помощи ветеранам СВО?

– Для ветеранов СВО и их семей в рамках прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определены 14 учреждений здравоохранения в разных городах и районах, куда они в любую из суббот могут приехать и отдельно, по «зеленому коридору», обойти всех врачей-специалистов. Мера реализуется в рамках поручения Главы ДНР по усилению медицинского сопровождения ветеранов.

В медицинских организациях при госпитализации, при необходимости проведения реабилитационных мероприятий ветераны СВО имеют приоритетный порядок. С каждым работа ведется в индивидуальном порядке. Равно как и с членами их семей.

Предварительная запись доступна через медицинский информационный центр по номеру 1-500, а также через территориальные подразделения фонда «Защитники Отечества».

Министр провел прием граждан в городском округе Дебальцево. Фото: МАХ/Масников

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главное – удержать врачей: В Донецке прошла межрегиональная медицинская конференция

В Донецке на конференции «Удовлетворенность медицинской помощью» собрались ведущие работники здравоохранения содружества «Донбасс» и Белгородской области (подробнее)