Семья с двумя детьми, у которой один автомобиль и одна дача, может рассчитывать на ежегодную выплату Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, какое имущество учитывается для получения ежегодной семейной выплаты в ДНР в 2026 году.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ

В Соцфонде напомнили, что родители двоих и более детей могут до 1 октября 2026 года подать заявление на ежегодную семейную выплату. Она назначается семьям, чей среднедушевой доход в 2025 году был не более 25 003,50 руб., а движимое и недвижимое имущество на дату обращения не превышает установленных норм.

Размер выплаты составляет разницу между суммой исчисленного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) заявителя (обычно 13%) и суммой налога с того же дохода в размере 6%. Предположим, родителю в среднем начислялась зарплата в размере 25 тысяч рублей, за год это 300 тысяч. С них удержан налог 13% - 39 тысяч рублей. Далее определяется сумма налога с того же дохода в размере 6%. Получается 18 тысяч рублей. Разница составит 21 тысячу рублей, которые перечислят родителю.

Выплату оформляет каждый родитель самостоятельно. Также помощь государства предусмотрена работающему усыновителю, опекуну или попечителю.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКОЕ УЧИТЫВАЕТСЯ ИМУЩЕСТВО

Один из обязательных критериев для назначения семейной выплаты - соответствие имущества семьи утвержденному списку. Требования касаются недвижимости, транспорта и земли, которые находятся в собственности семьи на момент обращения за выплатой. Если объектов окажется больше допустимого, то в выплате откажут.

Допускается, чтобы в собственности семьи было следующее имущество:

- одна квартира любой площади или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи не превышает 24 кв. м.;

- один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи не превышает 40 кв. м.;

- одна дача;

- один гараж, машино-место или два, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью, либо транспортное средство выдано семье в рамках мер социальной поддержки;

- земельные участки не более определенной площади. Лимит зависит от места жительства заявителя. Так, допускается до 25 соток для прописанных в городе и до 1 гектара для жителей сельских населенных пунктов;

- одно нежилое помещение. При этом не учитываются хозяйственные постройки;

- один автомобиль или два, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность, или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки. Исключение – новые мощные автомобили. Если автомобиль младше пяти лет с двигателем мощнее 250 л.с., то такой транспорт может быть только у семей с четырьмя и более детьми;

- один мотоцикл или два, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность, или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

- одна единица самоходной техники (трактор, комбайн и другие виды сельхозтехники) младше пяти лет или два, если транспортное средство получено в качестве меры социальной поддержки. Транспорт старше пяти лет не учитывается;

- один катер или лодка младше 5 лет, старше не учитывается.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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