На выплату могут рассчитывать семьи, в которых двое и более детей Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, какие справки нужно принести родителям для получения ежегодной семейной выплаты в ДНР в 2026 году.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ СПРАВКИ И В КАКИЕ СРОКИ НУЖНО ПРИНЕСТИ В СОЦФОНД

В Соцфонде сообщили, что родители двоих и более детей могут до 1 октября 2026 года подать заявление на ежегодную семейную выплату. Она назначается семьям, чей среднедушевой доход в 2025 году был не более 25 003,50 руб., а движимое и недвижимое имущество на дату обращения не превышает установленных норм.

При подаче заявления через портал «Госуслуги» большинство необходимых документов заявителя отделение СФР получит по каналам межведомственного взаимодействия. Однако некоторые документы гражданам в обязательном порядке необходимо донести лично в клиентскую службу:

- об очном обучении и размере стипендии;

- об алиментах по решению суда без участия приставов или нотариальном соглашении по алиментам;

- о составе семьи, рождении и смерти - при отсутствии сведений в реестре ЗАГСа;

- о доходах и пенсии сотрудников правоохранительных органов и судей;

- о доходах за границей;

- о грантах предпринимателей;

- об единовременной помощи на лечение ребенка;

- о компенсации за исполнение общественных обязанностей;

- о жилье, занимаемом членом семьи с тяжелым заболеванием;

- о жилье и транспорте, предоставленном в рамках целевой соцподдержки;

- о транспорте под арестом, в розыске и с запретом на регистрационные действия;

- о нахождении на полном гособеспечении и принудительном лечении;

- о прохождении военной службы по призыву;

- о розыске и безвестном отсутствии членов семьи.

Документы нужно предоставить в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. В течение 5 рабочих дней со дня уведомления - при запросе судебного решения или приказа об алиментах.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ

Размер выплаты составляет разницу между суммой исчисленного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) заявителя (обычно 13%) и суммой налога с того же дохода в размере 6%. Предположим, родителю в среднем начислялась зарплата в размере 25 тысяч рублей, за год это 300 тысяч. С них удержан налог 13% - 39 тысяч рублей. Далее определяется сумма налога с того же дохода в размере 6%. Получается 18 тысяч рублей. Разница составит 21 тысячу рублей, которые перечислят родителю.

Выплату оформляет каждый родитель самостоятельно. Также помощь государства предусмотрена работающему усыновителю, опекуну или попечителю.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как подтвердить обучение ребенка для получения ежегодной семейной выплаты в ДНР в 2026 году

В региональном Соцфонде рассказали, каким образом подтверждается обучение ребенка для получения ежегодной семейной выплаты в ДНР в 2026 год (подробнее)